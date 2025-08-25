Testingenjör Support
Poolia AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2025-08-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
, Timrå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad elektronik i en global koncern där det du gör faktiskt gör skillnad?
Hos Sanmina får du det bästa av två världar - tryggheten och resurserna från ett börsnoterat teknikföretag, kombinerat med en familjär och öppen arbetsmiljö i Örnsköldsvik. Sanmina är en kontraktstillverkare som tillverkar några av de mest värdefulla och komplexa elektronik- och mekanik- produkterna i världen.
Vi arbetar i en internationell miljö med hög teknisk nivå, där det du gör är en viktig del i att skapa produkter som räddar liv och förbättrar människors hälsa - "What we make, makes a difference."
Är du redo att ta nästa steg i karriären - där teknik, samhällsnytta och personlig utveckling går hand i hand?
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som Testingenjör - felsökning och support i serieproduktion spelar du en central roll i att säkra driften av våra testsystem. Du arbetar nära produktionen och agerar länk mellan testutveckling, produktion, operatörer och kvalitet. Ditt fokus ligger på felsökning av både hårdvara och mjukvara samt underhåll av testutrustning i pågående produktion.
Du kommer att:
• Felsöka och underhålla testsystem för kretskort (ICT/FCT) samt mer komplexa produkter
• Agera supportresurs mot produktionen vid tekniska fel
• Tolka och förstå olika felfall, göra rotorsaksanalyser
• Kommunicera med leverantörer och kunder vid behov, särskilt vid kundägd utrustning
• Läsa och förstå datablad, kretsscheman och processinstruktioner
• Uppdatera och föreslå förbättringar i testinstruktioner
Tjänsten är på heltid med placering i Örnsköldsvik
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ och gillar att lösa problem tillsammans med andra. Du trivs i en miljö där du får vara en del av hela processen - från produktion till teknik diskussioner med kunder. Viktigast är att du har viljan att lära och att du vågar fråga.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom elektronik
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet från felsökning/testmiljö inom elektronik (meriterande)
• Grundläggande förståelse för hårdvara och mjukvara
• God datorvana och gärna erfarenhet av något programmeringsspråk
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Social trygghet och god kommunikationsförmåga
• Lösningsorienterad och analytisk
• Öppen, nyfiken och initiativtagande
• Prestigelös och samarbetsvillig
Kunskap inom programmering eller erfarenhet av LabVIEW, TestStand, är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är villig att lära och ta till dig information.
Om verksamheten
Sanmina är en global kontraktstillverkare av högteknologiska och komplexa elektronik- och mekanikprodukter. I Örnsköldsvik är vi cirka 200 anställda och fokuserar främst på medicinteknik och industri. Vi är en del av en världsledande koncern med 35 000 anställda globalt.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Frida Sundelin frida.sundelin@poolia.se 070-544 16 06 Jobbnummer
9474497