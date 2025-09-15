Testingenjör Produktbolag GIS
2025-09-15
Visste du att Sverige har som mål att bli bäst i världen på digitalisering? Vi på Sokigo har en plan för hur det ska gå till - Nu söker vi en testingengör till vårt produktutvecklingscentrum i Karlskrona, som kan hjälpa oss på resan - att säkerställa att våra produkter möter de högt ställda kvalitétskraven från våra kunder.
Har du ett skarpt öga för detaljer och ett intresse för att göra bra programvara ännu bättre? Har du passion för mjukvarutestning och vill bidra till en förstklassig användarupplevelse? Hos oss på Sokigo får du gräva djupare än de flesta för att säkra kvalitet, prestanda och smarta lösningar.
Vi söker dig som är detaljorienterad, som har ett genuint tekikintresse och som brinner för mjukvarutestning. Du trivs i team, är driven av resultat och uppskattar att samarbeta tätt med dina testkollegor, utvecklare och projektledare.
Tillsammans ser vi till att våra system håller högsta kvalitet och når sin fulla potential.
Planera och utföra manuella och automatiserade tester för desktop och webb
Installera och underhålla testservrar
Utveckla och förbättra testmiljöer och processer Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT, mjukvaruutveckling/test eller GIS
Erfarenhet av att installera och felsöka komplex mjukvara
Grundläggande SQL-kunskaper (gärna Microsoft SQL Server)
Flytande svenska och mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av ArcGIS Enterprise
Kunskap i Python och/eller JavaScript
Vana av Azure DevOps
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till hybridarbete hemifrån och kontoret, på vilket vi möts åtminstone två dagar per vecka.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast,
Som rutin utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
Arbetsprov kan förekomma.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag.
Vill du veta mer?
Kontakta Herman Olsson, Site Manager Karlskrona, tel +46 72 080 13 10, eller herman.olsson@sokigo.com Ersättning
