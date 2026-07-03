Testingenjör med fokus på testmiljöer
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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Vill du jobba med teknik i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonssystem står i fokus? Är du nyfiken på ny teknik, noggrann, analytisk och drivs av kvalitet? Då kan det vara just dig vi söker till rollen som testingenjör på SIL (System Integration Lab). Här kan vi erbjuda ett arbete som är omväxlande och innehållsrikt.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
På avdelningen SIL integrerar vi mjukvara, hårdvara och tredjepartssystem samt verifierar mjukvarubaserade funktioner i våra fordonssystem. Avdelningen är ansvarig för framtagande och exekvering av testfall, bygga testbänkar/testutrustning samt implementera simuleringar till våra testmiljöer. Vår verifiering utförs i allt från simulerad miljö, på våra testbänkar samt direkt i våra fordon.
Vi söker nu en testingenjör till vår grupp som ansvarar för våra testbänkar.
I denna roll jobbar du primärt med framtagandet och underhåll av testmiljöer, arbetet är en blandning av praktiskt arbete med testbänkar samt testning av funktioner på testbänk. Typiska arbetsuppgifter är att:
Testa mjukvara, elektronik och elsystem i testbänkar och i fordon
Bygga och underhålla testbänkar, installation av nya system, beställning av ny hårdvara som ska integreras på testbänk. Ta fram kablage och testlådor till testmiljöer.
Planera underhåll och tekniklyft på testbänkar, när i tid vissa system levereras och installeras på bänk
Felsöka testmiljöer vid behov för att förstå ifall problem är kopplade till testmiljö eller mjukvara
Granska ändringsordrar och bedöma om och när ändringarna ska föras in i testmiljöer
Dokumentera och underhåll konfigurationen för testmiljöerna
Arbetet utförs i projektform och man samarbetar tätt med testledare, automattestare och testdesigners under utvecklingsarbetet.
En viktig del av arbetet är identifiera utmaningar och kommunicera med övriga intressenter t.ex. inköp, mjukvara, elsystem.
Den du är
Du har en god teknisk förståelse samt att du motiveras av att förstå funktioner i våra system och hur dessa samverkar med varandra. Kanske har du läst en utbildning i elektronik eller mekanik.
Du gillar att arbeta praktiskt och installera hårdvara eller tillverka kablage och testlådor som behövs till testmiljön.
Du har sedan tidigare erfarenhet av antingen elektronik, elsystem eller underhåll av testmiljöer. Erfarenhet av Simulink eller Vectors programvarupaket t.ex. CANoe är meriterande men inte ett krav.
Som person har du ett starkt eget driv och intresse för teknik, är noggrann och tar ansvar. Du har ett öga för detaljer och gillar logik och problemlösning och praktiskt arbete. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt är en lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss vill vi att du trivs på jobbet! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Anton Rytterstedt Gruppchef - System Integration Lab 0660 216 330.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Självklart erbjuder vi flyttbidrag till dig som flyttar till Örnsköldsvik för jobb hos oss!
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Johnny Sidevärn, Ledarna 0660-80624 Jobbnummer
9992503