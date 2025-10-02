Testingenjör inom fordonsindustrin (2 tjänster!)
Har du ett stort intresse för fordon och framtidens teknik? Vill du arbeta praktiskt med avancerade tekniska lösningar och bidra till utvecklingen av säkerhetssystem? Vi letar nu efter två testingenjörer, är du vårt nästa stjärnskott?
Om rollen som testingenjör: I denna roll får du arbeta med testning och verifiering av fordon i en avancerad testmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Planering och genomförande av tester.
Utveckling och optimering av testmetoder.
Insamling och analys av data.
Samarbete med nationella och internationella aktörer.
Testuppdragen skiljer sig beroende på system, fordon och testförfaranden, vilket gör rollen utmanande och varierande.
Vi arbetar på plats och uppdraget är placerat i närheten av Borås.
För att lyckas i rollen som testingenjör, ser vi att du har:
En Civil- eller högskoleexamen inom elektronik, datateknik, mekatronik eller likvärdigt område
Några års arbetslivserfarenhet inom fordonsbranschen samt insamling av data och dataanalyser.
B-körkort och god körvana.
Förmågan att kommunicera flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Vi blir extra glada om du har:
Kunskap om robotiserade testsystem
Erfarenhet av avancerade mobila plattformar och positioneringssystem
Tidigare arbetat med aktiva säkerhetssystem och fordonsanalyser.
Vem är du?
Vi söker dig som är en noggrann lagspelare med analytisk förmåga med stort kundfokus. Som testingenjör hos ser vi gärna att du trivs i en miljö där samarbete är nyckeln till framgång och du har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder. Du ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas och drivs av att hitta lösningar på avancerade problem.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
