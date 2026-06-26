Testingenjör
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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Syntronic är en ledande design- och utvecklingspartner inom avancerade tekniklösningar.
Vi är stolta över att vara i framkant av teknologisk innovation och söker nu en erfaren testingenjör till kunduppdrag i Göteborg.
Som testingenjör hos oss på Syntronic kommer du bland annat att:
Arbeta med mjuk- och hårdvarutestning samt mjukvaru- och hårdvaruutveckling
Sitta i olika utvecklingsteam beroende på uppdrag och arbeta projektbaserat
Arbeta med kravställning, utveckling och test
Arbeta med produktnära systemutveckling och allt från applikationsutveckling till stora komplexa system inom testsystem.
För att lyckas i rollen som testingenjör, ser vi att du har:
En Civil- eller högskoleexamen inom elektronik, datateknik, mekatronik eller likvärdigt område
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som testingenjör
Erfarenhet av programmering i något av följande språk; C/C#/SQL
Förmågan att kommunicera flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Vi tror på kraften i nära samarbete och ser ett aktivt kunskaps- och idéutbyte som en central del av vårt arbetssätt. Därför sker arbetet i huvudsak från kontoret, där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för utveckling, kvalitet och resultat – med undantag för uppdrag hos kund.Publiceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar analytisk förmåga med ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du trivs i en roll där samarbete är avgörande för att nå resultat och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med såväl kollegor som kunder.
Som testingenjör drivs du av att förstå komplexa system, identifiera avvikelser och hitta effektiva lösningar på tekniska utmaningar. Du ser problemlösning som en naturlig del av arbetet och motiveras av att bidra till robusta produkter och hög kvalitet i leveransen.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966174-2072870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980741