Testing Project Manager
NKT HV Cables AB / Civilingenjörsjobb / Karlskrona Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-17
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world.
Job description:Lockas du av att arbeta med projekt på värdens största laboratorium för högspänd kabelprovning? Har du ett stort teknikintresse och vill utvecklas i en internationell organisation med stort hållbarhetsfokus? Då kan det vara dig vi söker!
Din roll som Projektledare
För att förstärka vårt team inom projektorganisationen, söker vi projektledare inom provningsprojekt. Du kommer ingå i ett huvudprojekt med olika funktioner representerade och kommer ansvara för ditt eget provningsprojekt inom huvudprojektet. Projektteamen har hög kommunikationsnivå och stort engagemang. I rollen som projektledare för provningsprojekt kommer du leda testprojekt i olika storlekar, både kommersiella och R&D, som omfattar elektrisk-, mekanisk-, rutin- och materialprovning. Provningsprojektet är grunden för att visa att designad lösning klarar alla de krav som ställs.
Du ansvarar främst för:
Att testen levereras med kvalité och att tidplan efterlevs
Projektets budget, resultat och resurser kopplat till ditt område
Teknisk beredning, dokumentation och materialbeställningar
Kommunikationen med berörda parter gällande projektets status och framgång
Rollen innebär att du löpande arbetar med riskhantering och att finna lämpliga lösningar som möter de behov som uppstår i projektet. Det är därför viktigt att du har fokus på säkerheten och arbetsmiljön kopplat till de olika aktiviteterna.
Du som Projektledare
I en värld som ständigt förändras är det viktigt att kunna anpassa sig och ha en organiserad metod för att hantera projekt. Du har en inre motivation att prestera väl och visar engagemang genom att bistå dina kollegor. Du är engagerad i att förbättra avdelningens arbetsmetoder och generöst dela med dig av dina erfarenheter.
Vi söker dig som:
Har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet att lära nytt
Är högskoleingenjör, civilingenjör eller har en liknande utbildning
Har erfarenhet från att arbeta i kund- och leveransprojekt
Uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontaktuppgifter och ansökan Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev senast 2026-08-09, urval kommer ske löpande. Tester samt bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Peter Friberg, peter.friberg@nkt.com
eller ansvarig rekryterare Agnes Carlsson, agnes.carlsson@nkt.com
. Observera att vi på grund av GDPR-reglerna inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Vi samlar in konfidentiell feedback om kandidatupplevelsen för att förbättra vår rekryteringsprocess. Dina svar används endast i utvecklingssyfte och påverkar inte våra rekryteringsbeslut.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommarperioden.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer - Christian Fisch, +46 455 56 380Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243Ledarna - Roger Jönsson, +46 455 55 911
Vi ser fram emot din ansökan!
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6186-44252769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
9968679