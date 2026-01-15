Testautomatiserare
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsultkollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) * Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att bygga och förvalta automatiserade frontendtester i ramverk i exempelvis Cypress eller Playwright med JavaScript eller TypeScript.
• Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att skapa och automatisera API tester i ramverk såsom Postman/Newman.
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av versionshantering i Git-miljöer (t.ex. Bitbucket eller GitHub) kopplat till CI/CD-flöden.
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av byggt och driftat CI/CD-pipelines i Azure Devops.
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att utveckla och genomföra automatiserade tester av headless CMS-system och tillhörande systemintegrationer (t.ex. Contentful).
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av integrationstestning mot REST-API:er i miljöer med flera externa leverantörer, samt erfarenhet av att bygga och underhålla testflöden över ett systemlandskap med minst 5 samverkande system.
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av automatiserade tillgänglighetstester (WCAG AA) inom offentlig sektor, inklusive praktisk användning av hjälpmedel såsom NVDA eller motsvarande screenreaders
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att testa design och funktionalitet mot skisser och prototyper i designsystem (såsom Figma), inklusive granskning av krav, användarflöden och komponenter för att säkerställa överensstämmelse mellan design och implementation.
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att använda Terraform i samband med release- och driftsättning av applikationer.
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att skapa och hantera testdata i CRM byggda på såsom Microsoft Dynamics 365.
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att bygga och exekvera last- och prestandatester med verktyg såsom K6 och Azure Load Testing. Samt analys av resultat för förbättringsåtgärder.
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta i såsom Elastic / Kibana för analys av loggar samt skapande av dashboards för felsökning och uppföljning av testresultat.
Meriterande * Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av testning och kvalitetssäkring av mobilapplikationer för iOS och Android, inklusive WCAG-anpassning och BankID-flöden.
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att sätta upp och optimera YAML-baserade CI/CD-pipelines för testkörningar och rapportering.
• Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att konfigurera, analysera och kvalitetssäkra datainsamling i Matomo, inklusive validering av spårning, händelser och funnels i digitala tjänster.
• Minst 1 års dokumenterad arbetsuppdrag som testare inom färdtjänstverksamhet eller sjukreseverksamhet, som styrs av särskilda lagar och affärsregler (exempelvis färdtjänstlagen eller liknande)
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfaren av automatiserade tester för ramverk inom Monorepo.
• Certifiering enligt ISTQB.
Om Oss Att jobba på Deploja är något helt annat än att arbeta på ett vanligt konsultbolag - och det är vi riktigt stolta över. Vad är det då som gör oss unika?
Vi erbjuder helt enkelt mer än bara hög lön och större frihet, det är bara början. Hos oss hittar du den arbetsmiljö och de möjligheter du förtjänar. Här påverkar du din egen lön som helt och hållet som baseras på ditt timpris mot kund.
Vår lönemodell är en hybridlösning mellan en fast månadslön och en provisionsbaserad ersättning. Det innebär att din månadslön baseras på ditt timpris, fast om du mot förmodan skulle stå utan uppdrag så behåller du en grund lön fram tills vi hittat ett nytt uppdrag, bra va?
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - vi uppmuntrar dig att välja en elbil för en mer hållbar framtid.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
