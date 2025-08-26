Testare till produktionen på Hydroware
2025-08-26
Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hissar. Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi idag en ledande leverantör till hissföretagen. Hydroware är ett företag som tar stor hänsyn till en hållbar utveckling, och verkar för att hissbranschen i stort skall inta en inriktning som leder till mer modulära hissar med standardiserade gränssnitt. Cirkulär ekonomi är en ledstjärna för oss.
Idag är vi ca 200 medarbetare i gruppen. Vi har huvudkontor i Alvesta och finns även i Södertälje, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Italien. Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder runt om i världen. Vi omsätter ca 500 MSEK och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt. För att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden satsar vi stora resurser på produktutveckling och att skapa morgondagens hissar.
Nu söker vi flera testare till vår slutprovning i Produktionen på Hydroware i Alvesta.
Provningen är sista avdelningen inom produktionen där vi sluttestar hela produkten innan den packas och skickas till kund. Inom provningen kopplar vi upp hissen mot ett hisschakt och testar de flesta av hissens funktioner. Tjänsten innebär att du har ett stort ansvar för vår kvalitet och att kunden får produkt som håller hög standard. Även andra arbetsuppgifter inom produktionsområdet kan förekomma i perioder.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har ett stort kvalitetsfokus och är duktig på felsökning som du gör strukturerat. Du förstår vikten av ett bra samarbete och och ser produktionens mål som ditt mål - we build together. Du är också flexibel, hjälper gärna till där det bäst behövs och anpassar dig hela till nya förutsättningar och utmaningar. Viktigast av allt - du får jobbet gjort!
Vi hoppas att du som söker har erfarenhet från något liknande arbete med testning eller annat arbete med el. Kanske är du idag elmontör och känner dig redo för nästa steg i karriären. Avslutad gymnasieutbildning inom el eller motsvarande arbetslivserfarenhet är ett krav. Även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Vi stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som medarbetare på testen ingår du ett team med drygt 10 andra testare som du har nära samarbete med. Vi är en kollektivavtals bunden arbetsplats med låga ljudnivåer och en ren miljö. På Hydroware finns det goda möjligheter till utveckling inom företaget för dig som vill växa med oss och bidra till vår framgång!
Tillträde omgående. Arbetet är förlagt till dagtid, kvälls eller morgonskift.
Tillsvidareanställning som börjar med 6 månaders visstid.
Kollektivavtal: Teknikavtalet IF Metall.
Vill du veta mer om oss, titta in på vår hemsida - www.hydroware.se
Se också gärna våra filmer om Hydroware:https://hydroware.se/hissforetag/ https://hydroware.se/the-hydroelite-experience/
Kontakt
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig till oss!
Produktionsledare
Kamilla Algam
Telefon: 0472-451 40
Vi kan komma att tillsätta tjänsten löpnade så vi vill tipsa dig om att vara snabb in med din ansökan.
