Testare till Innovativt forfonsbolag!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av mjukvarutestning och vill ha en central roll i ett internationellt bolag inom fordonsindustrin? Vi söker dig som vill vara med och bidra med dina testkunskaper i vår kunds integrationsteam . Välkommen in med din ansökan, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en engagerad testare med tidigare erfarenhet av testning, som trivs med att arbeta i ett dynamiskt team. Vår kund värdesätter ärlighet och innovation. Du gillar när saker inte alltid är helt strukturerade och ser möjligheter i att arbeta i en flexibel och föränderlig miljö. Testgruppen består av ca 10 personer där man också arbetar tvärfunktionellt med hilrigg-teamet av 12 personer.
Ansvarsområden:
Validera ny mjukvara direkt i fordonet och säkerställa att den uppfyller kravspecifikation.
Felsöka problem på systemnivå - inklusive signaler, kod och inkopplingar.
Dokumentera avvikelser och testresultat.
Skapa och underhålla testfall baserat på specifikation, eller identifiera krav om de saknas.
Använda i verktyg som CANoe/CANalyzer och SystemWeaver.
Vi SÖKER DIG SOM:
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom fordonsindustrin.
Erfarenhet av felsökning på kompletta system.
Förmåga att testa, analysera och felsöka problem på ett strukturerat sätt.
Har tidigare erfarenhet av Vector (CANoe/CANalyzer) & SystemWeaver.
Utöver detta kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är en kommunikativ och driven lagspelare. Du har en analytisk förmåga med ett öga för detaljer. Vidare ser vi att du är en innovativ person med ett lösningsorienterat förhållningssätt!
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Ambitionen från kundföretaget och vår sida är att du blir direktanställd hos dom efter 6-12 månader.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9534114