Testare till Inhouse projekt
Nexer AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-07-01
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Vi på MyTeam söker nu efter en testare/ testledare till vårt inhouse team i Örebro. Är du redo för nya utmaningar och ser ett stark hopsvetsat team och nya spännande uppdrag som en del av din framtid, tveka inte att söka!
Bakgrund
På MyTeam har vi två centrala målsättningar; att leverera stabila lösningar som genererar nöjda kunder och att skapa trygga team med lyckliga medarbetare. Tack vare lång erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning är de processer vi använder väl beprövade och framgångsrika, och underlättar för oss att göra lyckade kundanpassningar efter krav och önskemål.
Hur ser rollen ut?
Hos oss planerar du testarbetet och skriver testplaner, prioriterar, resurssäkrar testuppdraget samt följer upp och förbättrar testprocessen. Dessutom koordinerar du testarbetet samt sköter teamuppföljning.
Med dina kollegor på Nexer delar du kunskap och tillsammans bygger vi kompetens och tar oss an de stora utmaningarna. Att bygga och dela kompetens är viktigt för oss. Att gå kurser och ta certifieringar välkomnas alltid.Publiceringsdatum2026-07-01Bakgrund
Du har arbetat några år med testautomatisering i större och mindre testprojekt. Vi tror att du har stor vana av agila tillvägagångssätt, till exempel Scrum och SAFe samt DevOps. Du är mycket bekväm med följande verktyg:
Postman
Playwright
Troligen är du utbildad systemvetare, ingenjör eller liknande. Det är meriterande om du har programmeringserfarenhet, t ex i JavaScript, Java och/eller C#
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.
Vi letar efter personer som säger VI och inte JAG.
Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Så ansöker du
Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryterare, Natalie Svensson, på Natalie.Svensson@nexergroup.com
.
#LI-NS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8001859-2080546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Gustavsviksvägen 3 (visa karta
)
702 30 ÖREBRO Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9987545