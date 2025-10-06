Testare till Frontend-applikationer inom Simulering
2025-10-06
Vill du testa framtidens simuleringslösningar och vara med och säkra kvaliteten i avancerade system för drift och underhåll? Vi söker nu en testkonsult med fokus på frontend-testning till vår kund som utvecklar världsledande simulatorer.
Här får du arbeta i en högteknologisk miljö där precision, användarupplevelse och pålitlighet står i centrum - och där ditt arbete gör verklig skillnad.
Utmaningen
Som testkonsult blir du en nyckelperson i testningen av frontend i två applikationer - en mobilapp och en PC-baserad mjukvara. Du ansvarar för att säkerställa att gränssnittet är stabilt, användarvänligt och håller högsta kvalitet.
Du arbetar nära utvecklare, testare och produktägare i en etablerad mjukvaruavdelning med många kollegor, där samarbete och kunskapsutbyte är vardag.
Avdelningen står inför en spännande fas där mer testautomatisering ska implementeras - något du får möjlighet att påverka och vara med och bygga upp från grunden.
Planera, genomföra och dokumentera frontend-tester för både app och PC-applikationer
Skriva tydliga testrapporter mot fördefinierade krav
Delta i utvecklingen av teststrategier och förbättringsinitiativ
Bidra till införandet av automatiserad testning
Vi ser att du har med dig följande kvalifikationer:
Minst 1 års erfarenhet av mjukvarutestning
Erfarenhet av frontend-testning
God förståelse för testmetoder, verktyg och dokumentation
Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet
Meriterande om...
Erfarenhet av automatiserad testning
Kunskap i Squish GUI Test eller liknande verktyg
Erfarenhet av Blazor
ISTQB-certifiering
Placeringsort: Jönköping
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Rasmus Lindholm rasmus@navirekrytering.se 0761712890 Jobbnummer
