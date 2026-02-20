Testare till Arbetsförmedlingen, 100%, Sthlm
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Testare hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning Konsulten kommer att ha det övergripande ansvaret i teamet för testplanering och testutförande av produkt.
Arbetet innebär bl.a. att: - Sätta sig in i ställda krav och behov - I ett tidigt stadie ta fram strategier, hitta lösningar och planera vad som ska testas. - Identifiera vilken typ av tester som ska användas samt när och hur detta ska ske. - Genomföra manuella tester. - Upptäcka buggar, brister, fel och liknande samt dokumentera och följa upp - Samverka med olika roller i teamet (produktägare, kravställare och utvecklare) och vid behov i andra team - Ge stöd samt förbättra och utveckla arbetssätt gällande test i teamet med kollegor.
Eventuellt kan det bli aktuellt att titta på möjligheter att automatisera tester under uppdragsperioden, främst med fokus på regressionstester.
Ska-krav Kompetensnivå 3 (4-8 år). Minst fyra års dokumenterad erfarenhet som testare. Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Bör-krav Minst sex (6) månaders praktisk erfarenhet av testning i Pega-plattformen. Minst sex (6) månaders praktisk erfarenhet av testautomatisering med Playwright.
Övrig information : Stationeringsort : Solna
Uppdragsperiod + Option : 2026-03-23 - 2027-03-22 + upp till 1 år
Arbetsmodell: Distans upp till 49%
Omfattning : 100%
Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272615-1854503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808 Jobbnummer
9755786