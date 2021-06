Testare som älskar programmering till Axis! - Gigstep AB - Datajobb i Lund

Gigstep AB / Datajobb / Lund2021-06-28Är du den typen av person som helt kan grotta ner dig i tekniska utmaningar och bli helt fast i att hitta svaret på ditt problem? Då låter det som att du skulle passa in i rollen som testare på Axis Communications!Om arbetetVad innebär testning då? med andra ord så innebär rollen att man testar och säkrar produkternas kvalité innan de lanseras till kunderna. Din uppgift blir att tillsammans med utvecklare säkerställa kvalitén på vad som levereras. Produkterna är nyutvecklade och kan befinna sig i olika stadier av utvecklingen, där du är med i hela utvecklingsprocessen. Som testare får du vara med och anpassa produkterna efter kundens behov genom att vara med och utveckla och driva testlösningar.Rollen som testare innebär att man arbetar mycket med problemlösning så du kommer trivas i rollen om du gillar utmaningar och ser lösningar istället för problem. Du kommer jobba i små team med testingenjörer, både juniora och seniora. Teamet arbetar med nära samarbete inom teamet men även med utvecklare och andra intressenter.Om teknikenDu kommer arbeta på systemnivå och testa både manuellt och automatisk med både scriptade och utforskade metoder. Arbetet sker i så väl Windows- som Linuxmiljö. Du har grundläggande kunskaper inom nätverksteknik och du känner dig bekant med TCP/IP, Routing & Switching, DNS, Proxy & DHCP. Vi kräver inte att du har arbetat med testning innan men det är grymt om du har någon kunskap om det eller programmering i Linux-miljö.Om digVi söker dig som är nyexaminerad högskole- eller civilingenjör med inriktning datateknik, elektroteknik liknande utbildning. Du har ett brett tekniskt intresse vilket har bidragit till att du har en stor teknisk kompetens och en stor nyfikenhet att ständigt utvecklas och lära dig mer. Nyfikenhet & kreativitet är två egenskaper som uppmuntras då innovation är ett av företagets ledord. Eftersom man jobbar tät med sitt team så är det viktigt att du är en teamplayer. Du gillar samarbetet och lagandan och är kommunikativ. Du tvekar inte till att ta hjälp av dina kollegor eller att vara den som bidrar till att hjälpa.Detta är ett konsultuppdrag, eller gig som vi kallar det på gigstep. Du blir inlednigsvis anställd av Gigstep med goda möjligheter för att bli direkt anställd på Axis. Tjänsten är placerad i Lund och startdatum är flexibelt för rätt kandidat.Om Axis CommunicationsAxis creates network solutions that provide insights for improving security and new ways of doing business. Through continual innovation since 1984, Axis is the industry leader in network video, and offers products and services for video surveillance and analytics, access control, intercom and audio systems.Axis celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Axis commitment to inclusion across gender, age, identity and experience drives us forward. Axis has more than 3,500 committed employees in over 50 countries and collaborates with partners worldwide to deliver customer solutions.Together, we re-imagine tomorrowFor more information about Axis, please visit Axis website ( https://app.teamtailor.com/companies/sWkcjJCMUwQ/jobs/1201277/edit/www.axis.com) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-28Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Gigstep AB5832606