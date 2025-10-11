Testare / Quality Assurance till TaxiCaller i Linköping
2025-10-11
Vi söker dig som brinner för mjukvarutestning och kvalitetssäkring och som vill vara med och utveckla vår mobility as a service-plattform.
Om dig
Du är målmedveten, noggrann och strukturerad, samt duktig på att arbeta såväl självständigt som i team.
Du har erfarenhet av web eller app-tester och det är en fördel om du tidigare har jobbat agilt och har erfarenhet av continuous integration.
Vi söker dig som passar in på följande beskrivning:
• Du har studerat på universitet/högskola med inriktning test & kvalitetssäkring, mjukvaruutveckling eller liknande.
• Du försöker alltid lista ut hur saker fungerar samt vad som kan få dem att sluta fungera.
• Du har grundläggande kunskap inom programmering.
• Du har ett öga för kvalitet och bra designmönster.
• Du har ett bra driv och kan jobba självständigt.
Vi ser det som positivt om:
• Du har erfarenhet av Black-box-testning, E2E-testning och testautomation.
• Du har jobbat med Selenium, Nightwatch.js, Gitlab och Jenkins.
• Du har erfarenhet av att skriva krav och testfall.
Om dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med hela test/kvalitet-kedjan av vårt system.
Arbetet inkluderar allt från att skriva krav och testfall, implementera och automatisera testfall, regressionstesta, och skriva felrapporter.
I arbetet ingår också att hjälpa kunder genom att utreda buggar de har rapporterat samt att bygga och testa appar.
Vi jobbar främst med E2E, integrations och blackbox test, genom en blandning av Exploratory testing och kravbaserad testning.
Vi har idag en automatisk testsuite som vi vill utöka för att minska andelen manuell regressionstestning. Du kommer få skriva nya tester samt se till att de gamla fortsätter att fungera även då produkten utvecklas.
Vid release kommer du göra regressionstester, featuretester samt releasetestning.
Arbetet kommer göras tillsammans med vårt team av UX/desginer, back end-utvecklare, front end/webb-utvecklare samt vårt support-team.
Du kommer ha stora möjligheter att påverka dina dagliga arbetsuppgifter.
TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av transportbolag i hela världen. Inledningsvis var vårt fokus på erbjuda vårt system till taxibolag, men vi har nu breddat oss och erbjuder vårt system till andra typer av transportbolag också, t.ex. bussbolag.
Vårt system är revolutionerande i och med att vi hela tiden använder den senaste teknologin inom både webb-lösningar och smarta mobiler (iPhone och Android). Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vår utvecklingsavdelning.
Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping.
Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com
