Testare / QA Engineer - driv kvalitet i moderna, samhällskritiska system
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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Vill du arbeta med test och kvalitet i en modern utvecklingsmiljö där din kompetens gör verklig skillnad? Hos Migrationsverket får du vara med och bygga robusta, användarvänliga lösningar i agila team – där test är en självklar del av hela utvecklingsprocessen, inte ett steg i slutet.
Utvecklingsorganisationen inom Migrationsverkets digitaliserings- och utvecklingsavdelning består av cirka 20 autonoma, tvärfunktionella team som arbetar med moderna tekniker och agila arbetssätt. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi både bygger nytt och vidareutvecklar våra system – med fokus på kvalitet, användarnytta och kontinuerliga leveranser.
Som testare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att våra lösningar håller hög kvalitet – tekniskt, funktionellt och ur ett användarperspektiv.
Hos oss står teamet i centrum. Vi värdesätter en inkluderande kultur där samarbete, kunskapsdelning och olika perspektiv driver oss framåt. Våra team arbetar nära användarna för att förstå behoven och säkerställa att det vi bygger fungerar i verkligheten. Kvalitet är ett gemensamt ansvar – från utveckling och test till förvaltning och kontinuerlig förbättring.
Vi utgår från våra lokaler i Malmö, med möjlighet till visst distansarbete. Vi tror på flexibilitet, men också på värdet av att samarbeta på plats – därför arbetar vi som regel tillsammans minst tre dagar i veckan.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att:
designa, planera och genomföra tester av våra system och tjänster
ta fram och underhålla testfall utifrån krav, arkitektur och användarbehov
arbeta med både manuella och automatiserade tester
analysera testresultat, identifiera risker och hantera avvikelser
samarbeta nära utvecklare, kravanalytiker, testledare och produktägare
bidra till att förbättra våra arbetssätt, teststrategier och kvalitetsprocesser
ha dialog med användare, andra team samt drift- och supportorganisation
Vi arbetar enligt moderna utvecklingsprinciper där test är en integrerad del av hela leveransflödet. Testautomation är en central del av vår fortsatta utveckling, och du får möjlighet att påverka hur vi arbetar med detta framåt.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där ansvar, transparens och kvalitet är en naturlig del av vardagen.
Läs mer om att jobba med IT hos oss: Jobba med it
Vem är du?
Du har ett starkt kvalitetstänk och tar ansvar för det du levererar – samtidigt som du ser till helheten och teamets gemensamma mål. Du trivs i en miljö där samarbete, dialog och kontinuerligt lärande är en självklar del av arbetet.
Som person är du analytisk, nyfiken och strukturerad. Du har ett intresse för både teknik och användarupplevelse, och vill utvecklas vidare inom test och kvalitetssäkring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa tekniska miljöer är centralt
Du som söker har:
högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
grundläggande förståelse för systemutveckling och utvecklingsmetoder
erfarenhet av, eller ett starkt intresse för, test och kvalitetssäkring
god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
kunskap i Java
erfarenhet av webbutveckling (t.ex. HTML, JavaScript, SQL)
erfarenhet av test i agila team
kunskap om testmetodik och verktyg som Cypress, Selenium eller JIRA
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Stockholm
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner & villkor: Läs om våra anställningsförmåner här.
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 07 augusti 2926
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Daniel Åberg daniel.aberg@migrationsverket.se 010-4856677 Jobbnummer
9979920