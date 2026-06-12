Testare med fokus på testautomatisering
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig myndighetsmiljö där egenutvecklade produkter används i en stor och komplex IT-miljö med omkring 30 000 användare. Här är kvalitet en central del av leveransen, och du får en viktig roll i att säkerställa att lösningarna fungerar stabilt, tydligt och pålitligt i vardagen.
Du arbetar nära ett utvecklingsteam och bidrar med teknisk testning, testautomatisering och manuella tester. Rollen innebär också att du stöttar planering och koordinering av testarbetet och är delaktig genom hela utvecklingsprocessen. Du trivs i samarbete med utvecklare, kravanalytiker och verksamhet, och du gillar att omsätta behov till väl genomtänkta testscenarier. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka kvaliteten i lösningar som används i stor skala och i en miljö där tillförlitlighet är avgörande.
ArbetsuppgifterDu tar fram och vidareutvecklar testscenarier i nära samarbete med utvecklingsteamet.
Du arbetar praktiskt med testautomatisering och kompletterar med manuella tester där det ger bäst effekt.
Du utvärderar testresultat och gör dem begripliga för olika målgrupper.
Du bidrar i planering och koordinering av testarbetet för att stötta teamets leveranser i varje sprint.
Du deltar aktivt i teamets agila arbetssätt, till exempel i sprintplanering, demos och dagliga standups.
Du samarbetar med andra team och initiativ som påverkas av lösningarna.
Du är delaktig i hela utvecklingsprocessen och bidrar med egna initiativ för att driva kvalitet framåt.
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete som testare eller inom quality assurance. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren.
Dokumenterad erfarenhet från minst 1 uppdrag som avsett testautomatisering. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 4 åren och uppdraget ska ha haft en omfattning av minst 1 år.
Dokumenterad erfarenhet av minst 1 uppdrag där arbetet bedrivits agilt.
Dokumenterad erfarenhet av aktiv systemutveckling, inklusive kodning och implementation, samt förmåga att skriva, läsa och analysera produktionskod. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 3 åren.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av att ha arbetat med testdriven utveckling.
Erfarenhet av att ha arbetat med Cypress, Cucumber, Selenium eller liknande verktyg.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av arbete med test av IOS applikationer.
Erfarenhet av testning inom förordningsstyrda EU-projekt.
Erfarenhet av testautomatisering med Java under de senaste 4 åren.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902269-2051093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9961956