Testare
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en testare med inriktning mot prestandatestning till ett team som ansvarar för utveckling, test och förvaltning av affärskritiska och transaktionsintensiva system. Uppdraget är en del av en större teknikförflyttning där moderna, molnanpassade plattformar etableras för att möta framtida krav på prestanda, tillgänglighet, stabilitet och skalbarhet.
I rollen arbetar du nära utvecklingsteamen och bidrar till att etablera, vidareutveckla och genomföra prestandatestning av microservicebaserade system. Fokus ligger på att verifiera systemens beteende under realistisk belastning, identifiera flaskhalsar och risker samt bidra med analyser och rekommendationer som stärker tjänsternas robusthet och skalbarhet.
Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att nya och befintliga tjänster håller hög kvalitet innan de tas i drift, samtidigt som du bidrar till att utveckla organisationens förmåga inom prestandatestning och kvalitetssäkring i moderna systemmiljöer.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Planering, design och genomförande av prestanda-, last- och stresstester för TX microservices
Utveckling och underhåll av automatiserade prestandatester
Analys av svarstider, resursutnyttjande, skalbarhet och systembeteende under belastning
Identifiering och dokumentation av flaskhalsar, prestandaproblem och optimeringsmöjligheter
Samarbete med utvecklare, testare och platform engineers för att analysera och åtgärda identifierade problem
Bidra till att integrera prestandatestning i befintliga CI/CD-flöden
Utvärdera hur tjänsterna påverkas vid migrering och anpassning till den nya plattformen
Bidra till utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg inom prestandatestning
Obligatoriska krav
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av prestanda- eller lasttestning av distribuerade system
Erfarenhet av prestandatestning av microservicebaserade system
Erfarenhet av analys och tolkning av prestandadata samt identifiering av flaskhalsar
Erfarenhet av automatisering och skriptutveckling i exempelvis Python
Meriterande
Erfarenhet från transaktionsintensiva system med höga krav på tillgänglighet och svarstider
Erfarenhet av Kubernetes i produktionsmiljö
Erfarenhet av utveckling eller felsökning i C++ och/eller Rust
Erfarenhet av GitHub och CI/CD-flöden
Erfarenhet av observability och monitorering, exempelvis Grafana och OpenTelemetry
Erfarenhet av cloud- eller molnanpassade plattformar
Erfarenhet av automatiserad prestanda- och lasttestning med verktyg såsom Locust, k6, Gatling, JMeter eller motsvarande
Erfarenhet av TestKube
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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175 62 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9965454