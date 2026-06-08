Testare
Nexer AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi söker efter dig som vill ta nästa steg i karriären! Och varför inte göra det tillsammans med oss på Nexer?
För Nexer är varje utmaning en möjlighet och som konsult hos oss kommer du få utveckling genom dessa möjligheter, både inom olika tekniker och olika branscher. Du får en stabil och trygg anställning samtidigt som du får möjlighet att testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag. Vi tror på en långsiktig och hållbar anställning där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance. Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs i olika team där samarbete, öppenhet och prestigelöshet är grunden för att lyckas tillsammans.
Du är lyhörd för andras idéer men räds inte för att bidra med egna perspektiv och initiativ. Du kan kommunicera tydligt när det behövs och du vill vara en del av ett lag som arbetar mot gemensamma mål.
För att stärka vårt team ytterligare letar vi efter en erfaren testare som vill vara med och skapa kvalitet i varje steg. Vi uppskattar personer som fokuserar på lösningar snarare än hinder, som är nyfikna snarare än cyniska, och som tycker det är viktigt att ha kul tillsammans längs vägen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare.
Erfarenhet av testning av API:er, exempelvis REST och SOAP.
Erfarenhet av automatiserade tester med verktyg som Selenium eller Cypress.
Vana att arbeta enligt agila arbetssätt.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Svenskt medborgarskap.
Vilka är vi på Public Sales? Affärsområdet Public Sales på Nexer utvecklar uppdrag inom offentlig sektor - myndigheter, regioner och kommuner. Hos oss får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga projekt och samtidigt vara med och påverka, forma våra arbetssätt och bidra till vår fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Natalie Svensson, Natalie.Svensson@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer på: www.nexergroup.com
#LI-NS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858516-2040925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9952158