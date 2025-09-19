Testare
2025-09-19
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du en testare som brinner för kvalitetssäkring och vill vara med och forma framtiden för våra produkter och system? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi söker nu en Teamtestare till Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen med placeringsort Norrköping.
Vi arbetar med agila utvecklingsmetoder och eftersträvar en testmetodik som följer en agil process som möjliggör kontinuerliga leveranser. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och många karriärvägar internt. Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Teamtestare hos oss arbetar du bland annat med att:
Designa och genomföra tester av våra produkter och system inom projekt eller förvaltningsuppdrag Identifiera och skapa testfall baserat på kravspecifikationer Genomföra manuella och automatiserade tester Analysera testresultat och rapportera avvikelser Samarbeta med utvecklare och andra intressenter för att förbättra produktkvaliteten Delta i kontinuerliga förbättringsprocesser
Som Testare kommer du att arbeta iterativt, tätt tillsammans med Testledare, Kravanalytiker, Utvecklare och Produktägare för att utveckla olika metoder för att effektivisera arbetet med test inom teamet och organisationen. Du kommer att ansvara för att säkerställa att våra produkter/system uppfyller högsta kvalitet och fungerar felfritt innan de når våra användare. Ditt arbete kommer att bidra till att vi fortsätter leverera innovativa lösningar.
Vi arbetar i tvärfunktionella team där interaktioner, dialog och gemensamt ansvar är viktigt. Tillsammans ser vi till att ta fram de bästa lösningarna med god kvalitet, så du behöver vara intresserad av att utmana dina egna och andras idéer och problem.
Det är viktigt med en gemensam förståelse inom teamet, så du bör gärna ha kompetens och intresse av fler delar av systemutvecklingsprocessen. Vi eftersträvar kontinuerliga leveranser där testautomation blir viktigt och som Teamtestare kommer du att vara en central del i det arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår att driva arbetet i teamet för både funktionella och automatiserade tester.
Personliga kompetenser
Du besitter en god samarbetsförmåga där du är lyhörd för andras tankar och idéer. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är tydlig i din kommunikation och bra på att kommunicera med olika personer och roller som befinner sig på olika kunskapsnivåer. Du tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och följer upp.
Du som söker har
högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet
grundkunskaper i systemutvecklingsmetoder även då ditt fokus kommer att vara att kvalitetssäkra produkten genom testning
god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
kunskap om Java
kunskap om utvecklingskomponenter som exempelvis HTML, JavaScript och SQL
erfarenhet av testning av mjukvara i agila processer
kunskap i testmetodik och verktyg (t.ex. Cypress, JIRA, Selenium)
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på innovation och kvalitet. Möjlighet att påverka och utveckla processer. Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling. Flextid och möjlighet till distansarbete. Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Läs mer om hur det att arbeta med IT på Migrationsverket här och om våra förmåner här.
Upplysningar
Placeringsort: Norrköping eller Linköping
Arbetstid: Kontorsarbetstid (flextid).
Tjänsten: Heltid, tillsvidareanställning med provanställning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vill du veta mer
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Marlene Öhlund via e-post: marlene.ohlund@migrationsverket.se
För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 12 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Individuell lönesättning
