Test- och verifieringsingenjör med fokus på hårdvara
2026-04-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en test- och verifieringsingenjör som vill ta ett tydligt ansvar för test- och verifieringsarbetet i våra utvecklingsprojekt. Du arbetar i projektteam med stöd av en utpekad handledare, men rollen förutsätter att du självständigt planerar, leder och genomför dina arbetsuppgifter samt säkerställer att leveranser sker enligt uppsatta mål, krav och tidsplaner.
I rollen ingår att skriva testplaner och testspecifikationer, genomföra funktionstester samt verifiering genom test och analys. Du ansvarar för att planera vad som ska testas, när det ska göras och vilka testmetoder som är mest lämpliga, samt att fatta beslut och ge rekommendationer kopplat till verifieringsstrategi. Detta omfattar bland annat tester mot miljökrav och prestanda, exempelvis EMC, vibration, temperatur och fukt.
Arbetet är ofta hårdvarunära och sker i nära samverkan med flera teknikområden, både inom och utanför projektet. En stor del av rollen innebär att arbeta över gränsytor och agera delprojektledare inom test- och verifieringsområdet, där du driver aktiviteter framåt och säkerställer ett strukturerat och effektivt arbetssätt genom hela utvecklingskedjan.
Tjänsten är placerad med fördel i Arboga, men även Solna är ett möjligt alternativ.
Vi tror att du har en teknisk ingenjörsutbildning, exempelvis civilingenjör, högskoleingenjör eller yrkeshögskola, alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet av test- och verifieringsarbete eller närliggande roller och är van vid att skriva testspecifikationer samt genomföra och följa upp tester.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i att leda ditt eget arbete, ta beslut och ge välgrundade rekommendationer. Du har god förståelse för hårdvarunära testning och trivs i en tekniskt komplex miljö där samarbete, kommunikation och koordinering med andra funktioner är avgörande.
Som person är du flexibel, framåtlutad och lösningsorienterad. Du tar ett tydligt ägarskap för dina leveranser, har lätt för att arbeta över organisatoriska och tekniska gränser och motiveras av att driva frågor framåt även när förutsättningarna förändras. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och vill bidra till både teamets och verksamhetens långsiktiga framgång.
Det är önskvärt, men ej kravställt, att du har:
Erfarenhet av eller kännedom om verktyg och ramverk som exempelvis INCOSE, DOORS (eller arbete som kravanalytiker) och Jira
Erfarenhet från försvarsindustrin, kommunikationslösningar, nätverksteknik samt integration och systemsammansättning
Certifiering inom ISTQB, projektledningserfarenhet och militär bakgrund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
