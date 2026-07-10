Test- och utvecklingsingenjör inom fordonsverifiering
Professional Galaxy AB / Grafiska jobb / Göteborg Visa alla grafiska jobb i Göteborg
2026-07-10
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Test- och utvecklingsingenjör inom fordonsverifiering hos vår kund.
Om uppdraget
Som test- och utvecklingsingenjör ansvarar du för att planera, förbereda och genomföra fordonsprovning i olika testmiljöer. Du analyserar och dokumenterar testresultat samt arbetar nära funktionsägare och utvecklare för att stödja den kontinuerliga produktutvecklingen. Rollen innebär även planering och koordinering av provningsaktiviteter tillsammans med berörda testmiljöer och projekt.
Vi söker dig som är ansvarstagande, kommunikativ och lösningsorienterad samt trivs med att arbeta både praktiskt och analytiskt i en avancerad teknisk miljö.
Placering: På plats i Göteborg med viss tjänstgöring vid testanläggning utanför Borås.
Uppdragsperiod: Start snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Uppdraget löper under 12 månader med möjlighet till förlängning.
SKA-krav Konsulten ska ha en BSc, MSc. inom relevant område, eller motsvarande eftergymnasial utbildning. Konsulten ska ha arbetat minst 7 år inom verifiering och test kopplat till fordonsindustrin. Konsulten har erfarenhet av Vectorverktyg så som CANalyzer samt logg- och diagnosverktyg för automotive. Konsulten ska ha erfarenhet av att leda team och planera arbete. Konsulten behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Konsulten ska ha svenskt B-körkort.
BÖR-krav Konsulten har tidigare utvecklat provmetoder. Konsulten har kunskap och erfarenhet inom programmering i språk som Python. Konsulten har provbanekörtillstånd från exempelvis Hällered motsvarande T2. Konsulten har körkortsbehörighet C eller CE. Konsulten har erfarenhet av ISO 26262.
Vi söker dig som Har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa tekniska processer. Har lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov och utmaningar. Trivs med att arbeta i team och i nära samarbete med beställare och andra intressenter. Har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande. Delar med dig av din kunskap och bidrar med rådgivning och teknisk kompetens. Du har även förmåga att ta helhetsansvar för leveranser, leda uppdrag där flera parter samverkar eller bidra som specialist i kundledda projekt.
Praktisk information Arbetsform: På plats Placering: Göteborg med viss tjänstgöring vid testanläggning utanför Borås Uppdragslängd: 12 månader Förlängning: Möjlighet till förlängning Start: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse Säkerhetskrav Godkänd registerkontroll krävs innan uppdragsstart.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052873-2096605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9999562