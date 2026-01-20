Test- och Provningstekniker inom Tillverkning

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Teknikjobb / Västerås
2026-01-20


Vi söker nu en noggrann och tekniskt kunnig test- och provningstekniker till vår tillverkningsverksamhet.

Du kommer att arbeta med testning och kontroll under pågående tillverkningsprocess och säkerställa att produkter uppfyller gällande krav och standarder.

• Arbetsuppgifter
• Utföra test- och kontrollmoment under tillverkningsprocessen
• Genomföra tester enligt fastställda instruktioner, manualer och testskript
• Följa överenskomna arbetsflöden samt ABB:s standardprocesser
• Arbeta i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöriktlinjer
• Dokumentera och rapportera testresultat vid behov

DETTA SÖKER VI

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
• Goda kunskaper inom el, både praktiskt och teoretiskt
• Erfarenhet av arbete inom test, provning eller tillverkning
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant enligt instruktioner
• Mycket god säkerhetsmedvetenhet

Meriterande:
• ELSA för provplats
• Elsäkerhetsledarutbildning (AA111)
• HLR och utbildning i elskada
• Truck- och traversutbildning
• Arbetsmiljö & Säkerhet

Anställningsform
• Tidsbegränsad anställning
• Period: Mitten av februari till och med juni
• Arbetstid: Dagtid

Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av ett tekniskt kunnigt och säkerhetsmedvetet team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Elektronikgatan 5 (visa karta)
721 62  VÄSTERÅS

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
tobias.hermansson@studentconsulting.com

Jobbnummer
9695490

