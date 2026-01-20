Test- och Provningstekniker inom Tillverkning
Vi söker nu en noggrann och tekniskt kunnig test- och provningstekniker till vår tillverkningsverksamhet.
Du kommer att arbeta med testning och kontroll under pågående tillverkningsprocess och säkerställa att produkter uppfyller gällande krav och standarder.
• Arbetsuppgifter
• Utföra test- och kontrollmoment under tillverkningsprocessen
• Genomföra tester enligt fastställda instruktioner, manualer och testskript
• Följa överenskomna arbetsflöden samt ABB:s standardprocesser
• Arbeta i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöriktlinjer
• Dokumentera och rapportera testresultat vid behov
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Goda kunskaper inom el, både praktiskt och teoretiskt
• Erfarenhet av arbete inom test, provning eller tillverkning
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant enligt instruktioner
• Mycket god säkerhetsmedvetenhet
Meriterande:
• ELSA för provplats
• Elsäkerhetsledarutbildning (AA111)
• HLR och utbildning i elskada
• Truck- och traversutbildning
• Arbetsmiljö & Säkerhet
Anställningsform
• Tidsbegränsad anställning
• Period: Mitten av februari till och med juni
• Arbetstid: Dagtid
Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av ett tekniskt kunnigt och säkerhetsmedvetet team!
