Test sommar

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Devotion Ventures AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Om rollen
Har du ett sinne för siffror och vill kombinera din analytiska förmåga med ett affärsdrivet arbetssätt? Devotion Ventures AB söker nu en Controller för ett vikariat på deltid till kontoret i Mölndal. I denna roll får du möjlighet att stötta verksamheten med värdefulla insikter och bidra till företagets fortsatta utveckling.
ArbetsuppgifterLöpande uppföljning och analys av verksamhetens ekonomiska resultat.
Framtagande av beslutsunderlag, rapporter och prognoser.
Stödja organisationen i frågor rörande budgetering och kostnadskontroll.
Identifiera förbättringsmöjligheter i interna processer och rutiner.
Samverka med olika avdelningar för att säkerställa hög datakvalitet.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande område.
Har 1-2 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete eller controlling.
Besitter goda kunskaper i Excel och har lätt för att sätta dig in i nya system.
Är noggrann, analytisk och har en god förmåga att kommunicera ekonomisk information.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina leveranser.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får chansen att utveckla din kompetens inom ekonomi och analys. Som vikarie hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och nya perspektiv. Tjänsten är en deltidsanställning vilket ger dig goda möjligheter att kombinera arbete med andra åtaganden.
Om ossDevotion Ventures AB är ett bolag som präglas av framåtanda och engagemang. Vi strävar efter att skapa värde genom noggrannhet och professionell expertis i allt vi gör. För mer information om vår verksamhet och våra värderingar är du välkommen att läsa mer på vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotion Ventures AB
(org.nr 559103-1082), https://www.devotionventures.com
Toltorpsgatan 21 (visa karta
)
431 69 MÖLNDAL Kontakt
Erik Florander erik@devotionventures.com 0733521150 Jobbnummer
9988089