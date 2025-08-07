Test & Project Coordinator till internationellt bolag
2025-08-07
Är du en skicklig koordinator med erfarenhet av testledning inom logistik och supply chain? Nu har du chansen att ta dig an ett spännande och långsiktigt uppdrag hos en välkänd aktör inom industrin!
Vi söker en Test & Project Coordinator som vill vara med och driva testfaser i ett omfattande logistikprojekt kopplat till lagerhantering. Du kommer att få en central roll där du samordnar flera testfaser parallellt och säkerställer tydlig kommunikation mellan externa leverantörer, interna team och verksamheten. Du kommer mer specifikt att: Koordinera och övervaka testaktiviteter i olika projektfaser Samarbeta med externa leverantörer, interna utvecklingsteam och affärssidan Hantera flera testfaser samtidigt Säkerställa planering och samordning med alla relevanta intressenter Följa upp och rapportera teststatus för respektive fas Du kliver in i ett högprioriterat projekt med stor affärsmässig betydelse, där ditt arbete verkligen gör skillnad. Uppdraget är långsiktigt med goda chanser till förlängning, och du blir en del av ett erfaret team med stark laganda och fokus på samarbete.
Din profil Förståelse för lagerlogistik och supply chain-processer
Några års erfarenhet av testledning, särskilt i samarbete med externa leverantörer och automationsleverantörer
Grundläggande förståelse för mjukvaruutveckling
Flytande engelska i tal och skrift
Stark kommunikatör med strukturerad arbetsstil
Plats: Stockholm (på plats) Start: 9 september 2025 Uppdragets längd: 12+ månader Omfattning: Heltid Språk: Engelska (full professional level) Nivå: Mid-level Låter det som något för dig? Ansök idag eller tipsa en vän! Vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sofia Hellsten sofia@swaysourcing.com +46739855344
9449317