Test Engineer - Linköping!

Vår kund söker en Test Engineer för att arbeta med kvalitetssäkring av deras säkerhetsprodukter. Du blir en del av ett team som utvecklar lösningar för att skydda känslig information och möjliggöra säkert informationsutbyte. Läs mer om tjänsten nedan!Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom cybersäkerhet och informationssäkerhet, med över 40 års erfarenhet av att utveckla teknik som verkligen gör skillnad och bidrar till ett tryggare samhälle. Deras kunder är främst myndigheter, säkerhetsorganisationer och offentlig sektor. Här skapas innovativa lösningar som gör det möjligt att arbeta säkert och effektivt på distans - även när känslig information hanteras.
Din roll
I rollen som Test Engineer arbetar du med att verifiera och kvalitetssäkra säkerhetsprodukter. Du ansvarar för att utföra tester som uppfyller höga säkerhetskrav och krav på kvalitet.
Din bakgrund och kompetens
Ett par års erfarenhet som Test Engineer med fokus på datasäkerhet och nätverkskunskaper (Ethernet, IPv4, IPv6, routing, filter).
Har en MSc eller BSc inom relevant studieområde
Grundläggande förståelse för matematik och problemlösning.
Goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap
En säkerhetsprövning kommer att genomföras under anställningsprocessen.
Vår kund erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med högt tekniskt fokus och varierande roller.
Balans mellan kön, åldrar och bakgrunder - De tror på att mångfald skapar framgång.
Arbete i ett kompetent team där glädje, utveckling och samarbete är centralt.
Stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
