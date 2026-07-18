Test Driver | Volvo Cars | Hällered / Borås
Lernia Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-07-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi på Lernia Bemanning & Rekrytering ser tillsammans med Volvo Cars ett behov av Test Drivers av framtidens personbilar på Hällered Proving Ground som ligger mellan Borås och Alingsås. Testning är en väsentlig del av fordonsutvecklingen. Hållbarhet, komfort, prestanda, tillförlitlighet och säkerhet är kvaliteter som ständigt testas ute på provbanorna, som är i drift dygnet runt. Vi på Lernia Bemanning & Rekrytering söker efter dig som vill arbeta som Test Driver på Volvo Cars via oss på Lernia.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Hällered Proving Grounds huvudsakliga syfte är att verifiera och utveckla fordon. Testförarteamen består av cirka 50 testförare, fördelade på tvåskift och nattskift. Huvudansvaret är att utföra kompletta fordonstester enligt definerade testkoder. Som förare verifierar man funktioner i form av både mjukvara och hårdvara. Gruppens huvudansvar är att leverera både rapporter i bästa klass gällande avvikelser och fel samt körsträcka och cykler på testbilar.
Som testförare är huvudansvaret att utföra kompletta fordons och funktionstester enligt instruktion. Testomfattningen varierar från detaljerad rapportering av avvikelser och fel på engelska med rapportverktyg till funktionstester och ren körsträcka. Som testförare rapporterar man på engelska, allt från detaljerad rapportering olika avvikelser på provobjekten.
Testmetoderna täcker ett brett spektrum av områden, men huvudområdena för testning är testning av tekniska funktioner, basmotortestning, hållbarhetstestning och tillförlitlighetsvalidering.
Förmåga att implementera olika kundbeteenden i provningen.
Medverka vid metod och processutveckling inom testförarverksamheten.
Aktivt ha kontakt med produktägare och arbeta med ständiga förbättringar kring fordonsobjekt.
Initiera och utföra basanalys av identifierade problem inklusive avläsning av felkoder.
Kunna använda olika loggutrustning för att samla in tillämpliga data/registreringar för att lokalisera utvecklingspotential.
Kunna representera eventuella kunder i den specifika provningen/segmentet och ge ett kundorienterat perspektiv på hela fordonsupplevelsen.
Leverera körsträcka och avvikelserapporter på fordonsobjekten.
Om dig
Vi söker dig som är en problemlösare och som vill vara med och utveckla framtidens bilar. Du har ett stort teknikintresse och har en förståelse för tekniska funktioner och testning. Du gillar utmaningen med att arbeta med tekniska frågor och arbetsuppgifter. Som person har du social kompetens och kan arbeta självständigt och samarbeta i ett team. Du är noggrann och har lätt att följa instruktioner. Vi ser gärna att du har ett intresse och förståelse för teknik i allmänhet. Har du dessutom intresse och förståelse för programmering samt verifiering/validering är det meriterande.
Vi söker dig som är innovativ och engagerad för att vara delaktig i framtidens säkra, hållbara och uppkopplade bilar. Vi söker dig som har ett proaktivt och positivt tankesätt. Det är naturligt för dig att vara dedikerad, ha ett öga för detaljer och ha ett kundperspektiv. Som person har du ett intresse för teknik och ser det som en möjlighet att vara en del utav dagens och morgondagens produkter och tjänster. Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift eftersom stor del utav arbetet innebär rapportering på engelska.
Vi ser gärna att du ger exempel på hur ditt teknik och bilintresse yttrar sig i din ansökan!
Formell kompetens
Godkänd gymnasieexamen, meriterande med teknikinriktning. Ladda gärna en bildfil med originalbetygen eller vidimerade kopior i samband med din ansökan.
God teknikförståelse och god systemvana
Goda kommunikationskunskaper - Svenska och Engelska i både tal och skrift då en stor del utav arbetet utförs på engelska.
God fordonskunskap & teknikintresse för att kunna beskriva avvikelser.
Körkort och tillgång till egen bil, meriterande med BE.
Flexibel med arbetstider då arbetet bedrivs på skift. Det finns möjlighet att arbeta 2-skift, ständig kväll eller ständig natt. Tvåskiftet är fördelat på en vecka dag måndag-fredag och en vecka kväll måndag-torsdag. Ständig natt arbetar du måndag - torsdag.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Du gör din ansökan genom att klicka på ansök längst ned i denna annons. Vi vill att du med din ansökan bifogar CV samt personligt brev där du redogör för din relevanta erfarenhet för rollen.
Ansökningar som kommer in via brev eller e-post tar vi tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi hänvisar eventuella frågor gällande tjänsten, maila till bemanning.boras@lernia.se
. Frågor som inkommer via andra kanaler kommer inte att besvaras.
Vi arbetar kontinuerligt med urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, så välkommen med din ansökan redan idag!
Vid ansökningsproblem och tekniska frågor - vänligen kontakta info@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6874376-2106473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Västerlånggatan 17 (visa karta
)
503 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10005906