Test Driver | Volvo Cars | Hällered

2025-10-13
Vi på Lernia Bemanning ser tillsammans med vår kund ett behov av Test Drivers av framtidens personbilar på Volvo Cars i Hällered. Testning är en väsentlig del av fordonsutvecklingen. Hållbarhet, komfort, prestanda, tillförlitlighet och säkerhet är kvaliteter som ständigt testas ute på provbanorna, som är i drift dygnet runt. Vi på Lernia Bemanning söker efter dig som vill arbeta som Test Driver på Volvo Cars via oss på Lernia.
Hällered Proving Grounds huvudsakliga syfte är att driva och utveckla. Testförarteamen består av cirka 50 testförare, fördelade på Nattskift, A- och B-skift. Huvudansvaret är att utföra kompletta fordonstester enligt en mångsidig uppsättning testkoder. Gruppens huvudansvar är att leverera både fordonsrapporter i bästa klass gällande avvikelser och fel samt körsträcka och cykler på testbilar. Teamet stödjer fordonstestning på provningsplatserna såväl som globalt genom att delta på ett antal expeditioner. De fungerar också som en allmän resurs inom företaget när testning behövs.
Som testförare är huvudansvaret att utföra kompletta fordons och funktionstester enligt kundens specifikationer. Testomfattningen varierar från detaljerad rapportering av avvikelser och fel på engelska med rapportverktyg till funktionstester, rena körsträcka och cykelackumuleringstester.
Testmetoderna täcker ett brett spektrum av områden, men huvudområdena för testning är testning av tekniska funktioner, basmotortestning, hållbarhetstestning och tillförlitlighetsvalidering.
• Aktivt kontakta produktägare och beskriva problemen.
• Initiera och utföra basanalys av identifierade problem inklusive avläsning av felkoder.
• Kunna använda olika loggutrustning för att samla in tillämpliga data/registreringar för att lokalisera utvecklingspotential.
• Om tillämpligt vid testslutet, visa testbilen för kollegor och skriva dokumentation.
• Kunna representera eventuella kunder i det specifika projektet/segmentet och ge ett kundorienterat perspektiv på hela fordonsupplevelsen
• Leverera körsträcka och avvikelserapporter till de kompletta fordonsprojekten.
Om dig
Vi söker dig som är en problemlösare och som vill vara med och utveckla framtidens bilar. Du har ett stort teknikintresse och har en förståelse för tekniska funktioner och testning. Du gillar utmaningen med att arbeta med tekniska frågor och arbetsuppgifter. Som person har du hög social kompetens och kan arbeta självständigt och samarbeta i ett team. Du är noggrann och har lätt att följa instruktioner. Vi ser gärna att du har ett intresse och förståelse för programmering samt verifiering/validering.
Vi söker dig som är innovativ och engagerad för att vara delaktig i framtidens säkra, hållbara och uppkopplade bilar. Vi söker dig som har ett proaktivt och positivt tankesätt. Det är naturligt för dig att vara dedikerad, ha ett öga för detaljer och ha ett kundperspektiv. Som person har du ett intresse för teknik och ser det som en möjlighet att vara en del utav dagens och morgondagens produkter och tjänster. Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet med teknikbakgrund är meriterande.
Formell kompetens
• Godkänd gymnasieexamen, meriterande med teknikinriktning. Ladda gärna en bildfil med originalbetygen eller vidimerade kopior i samband med din ansökan.
• God teknikförståelse och god systemvana
• Goda kommunikationskunskaper - Svenska och Engelska i tal och skrift.
• God fordonskunskap & teknikintresse
• Körkort och tillgång till egen bil, meriterande med BE.
• Flexibel med arbetstider då arbetet bedrivs på skift - denna tjänst avser ständig natt.
Som en av oss
