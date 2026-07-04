Test Developer - Embedded Software
Toyota Material Handling Europe AB / Datajobb / Mjölby Visa alla datajobb i Mjölby
2026-07-04
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Vill Du jobba med spännande teknik i skarpa produktutvecklingsprojekt? Möjligheten kan vara närmare än Du tror. Vi på Toyota söker en Testutvecklare till vår R&D-avdelning där vi jobbar direkt och mycket nära våra uppkopplade produkter och våra kunder, och där automatisering i olika former också spelar en allt större roll.
Som Testutvecklare på Toyota kommer du att arbeta med:
Utveckling av automatiska HIL-tester
Analys av testresultat
Specifikation och utveckling av nya Testsystem
Driftsättning och underhåll av HIL-Testsystem
Du blir medlem i det team som utvecklar Embedded-mjukvara för ett av våra största och viktigaste produktsegment. Ditt huvudansvar är att utveckla och underhålla de automatiska testsviter som kvalitetssäkrar teamets leveranser. Testerna utvecklas i CAPL och körs idag på HIL-system från Vector. Rollen innebär ett mycket tätt samarbete med utvecklarna i det egna teamet, men också andra testare, funktioner och team på R&D. Kontakter och samarbeten med våra internationella systeravdelningar kan också vara aktuellt. Bland arbetsuppgifterna ingår också att bidra till vidareutveckling av både testsystem och metodik.
Till tjänsten som Testutvecklare söker vi dig som har/är
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av C/C++ och/eller Python, erfarenhet av CAPL samt Vectors VTSystem och/eller CANoe är meriterande
Stort intresse och erfarenhet av test och testautomatisering
Intresse för inbyggda system och inbyggd mjukvara
Goda kunskaper i engelska. Kunskaper i svenska är meriterande
Som person ser vi gärna att du är en utpräglad lagspelare som trivs med mycket interaktion med andra utvecklare. Du är metodisk och noggrann samt har en utvecklad känsla för kvalitet.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-08-16. Under sommar- och semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt. Vi återkommer till dig så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Patrick Blomqvist, Chef Embedded Software Platform, 0706126069
Matilda Norberg, HR, matilda.norberg@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
#MS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Contact
Toyota Material Handling matilda.norberg@toyota-industries.eu Jobbnummer
9992603