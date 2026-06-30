Test and Verification Manager, TVM
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-30
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Söker du en tjänst som ligger nära tekniken och som samtidigt ger dig möjligheter att utveckla din ledarskapsförmåga? Rollen som Test and Verification Managerär omväxlande och innehållsrik, där du i den tekniska projektledningsgruppen ansvarar för Test och Verifiering i ett projekt.
Din framtida utmaning
Som TVM har du övergripande ansvar för planering och genomförande av test- och verifieringsarbetet i ett projekt. Arbetet som TVM består av att planera, leda och följa upp prov i samtliga faser, från anbudsarbeten och tidiga utvecklingsprojekt, till leveransprojekt och eftermarknadsprojekt. Du är även Test & Verifierings projektrepresentant och har budgetansvar samt ansvarar för planering, ledning och samverkan med konstruerande enheter. Du har även omfattande dialog med kund avseende verifiering i det aktuella projektet.
I tjänsten förekommer resor både nationellt och internationellt.
Den du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi söker dig som har ledarerfarenhet kompletterat med en teknisk bakgrund och nyfikenhet för teknik. Du är positiv, lösningsorienterad och trivs i samarbete med andra, samtidigt som du kan prioritera och fatta beslut. Du har en god planeringsförmåga, är noggrann, förutseende och strukturerad. Du har en pedagogisk förmåga och kan presentera för och leda andra. Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som skrift är ett krav då en stor del av våra leveranser och kundkontakter sker på engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Carolina Norberg, Head of Test & Verification Project Management, 070 - 680 69 30 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, 070 – 842 23 35, AxÖ Consulting.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt dock senast den31augusti.
Under semesterperioden ( v 28 - v 31 ) har vi begränsad tillgänglighet. Skicka ett sms så återkommer vi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
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891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9985344