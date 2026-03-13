Teser Group söker en Ansvarig Bolagsekonom
Eatery Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eatery Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Teser Group söker en Ansvarig Bolagsekonom
Vi söker en erfaren och analytisk Bolagsekonom som vill ta ett helhetsansvar för bokslut, kvalitetssäkring av redovisningen och deklarationer för samtliga bolag i koncernen. Rollen passar dig som trivs med komplexa redovisningsfrågor, har hög noggrannhet och vill bidra till en stabil och korrekt ekonomifunktion.
Om rollen
Som Ansvarig Bolagsekonom hos oss ansvarar du för månadsbokslut, redovisning, deklarationer och kvalitetssäkring av ekonomiprocesser. Du arbetar nära både ekonomiteamet och verksamhetsansvariga och har en arbetsledande roll för ekonomi-teamet. I denna funktion är du en nyckelperson i att säkerställa att koncernens ekonomiska rapportering håller hög kvalitet. Rollen innebär att du aktivt driver utveckling av redovisningsprocesser, arbetar med kontinuerlig kvalitetsgranskning och bidrar till att stärka den långsiktiga ekonomiska styrningen i organisationen.
Anställningen är heltid, tillsvidare med inledande provanställning. Du rapporterar till koncernens CFO.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
• Ansvara för månadsbokslut och årsbokslut för koncernens samtliga bolag.
• Hantera avancerad redovisning som avskrivningar, leasing, anläggningstillgångar, periodiseringar och koncernmellanhavanden.
• Säkerställa korrekt redovisning och uppföljning av hyreskostnader samt hålla sammanställning över hyresavtal.
• Ansvara för och upprätta moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer.
• Vara kontaktperson för revisorer och myndigheter samt ta fram underlag vid revision.
• Kvalitetssäkra redovisningen genom kontoavstämningar och korrigering av fel.KvalifikationerKvalifikationer
• Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
• Mycket goda kunskaper inom bokslut, bokföring och avancerade redovisningsposter
• Erfarenhet av att arbeta med flera bolag, gärna i koncern
• God förståelse för moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer
• Mycket god systemvana och erfarenhet av ekonomisystem
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Fortnox och Capego
• Erfarenhet av hyresavtal och hyresredovisning
• Erfarenhet av leasingredovisning
• Erfarenhet av arbete i större organisation eller koncern
• Erfarenhet av digitala redovisnings- och rapporteringsflödenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Analytisk och noggrann
• Strukturerad och ansvarstagande
• Självständig och trygg i din kompetens
• Kommunikativ och bra på att samarbeta
• Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Vi erbjuder
• En central och utvecklande roll i ekonomifunktionen
• Möjlighet att påverka och förbättra redovisningsprocesser
• En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
• Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
• Kostförmån och Friskvårdsbidrag
• En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfullaOm företaget
Teser Group AB är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Läs mer på Tesergroup.com
Ekonomi-teamet tillsammans med övriga supportfunktioner har kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Vi arbetar i huvudsak på plats på kontoret, eftersom nära samarbete och snabba avstämningar är viktigt i vår vardag. Samtidigt erbjuder vi viss flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån vid behov, i dialog med närmaste chef.Så ansöker du
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eatery Sverige AB
(org.nr 556655-4464) Arbetsplats
Teser Group Jobbnummer
9796475