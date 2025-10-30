Terminalvärd till Bromma Stockholm Airport
Swedavia AB / Rese- och trafikjobb / Sigtuna
2025-10-30
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en smidig och positiv upplevelse för våra resenärer? Som Terminalvärd blir du en viktig del av vardagen på Bromma - där du möter människor, löser problem och ser till att allt flyter på!
Vad innebär rollen?
Som Terminalvärd är du flygplatsens ansikte utåt och en viktig resurs för våra resenärer. Du hjälper resenärer att hitta rätt i terminalen, svarar på frågor och bistår vid incheckningsautomater och marktransporter. Vid behov kan du även komma att stötta med andra uppgifter.
Exempel på övriga arbetsuppgifter:
Hjälpa till på godsmottagningen med att lämna och ta emot gods
Stötta inom fält med diverse fältuppgifter
I rollen som PRM hjälpa resenärer med särskilda behov, så att de får rätt stöd och tryggt kan ta sig till och från flygplanet
Tjänsten är en timanställning med arbete utefter verksamhetens behov och arbetstiderna kan variera.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom serviceyrken
Meriterande:
Tidigare arbetat i en liknande roll på flygplats där högt tempo och mycket kundkontakt tillkommer
Som person är du serviceinriktad, lugn och kommunikativ. Du tycker om att möta människor och hjälper gärna resenärer att hitta rätt, oavsett om det gäller vägbeskrivning, incheckning eller transport. Du behåller lugnet även när det är mycket att göra och ser till att flödet fungerar smidigt. Du är flexibel och hjälper gärna till där det behövs.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en varierad och social roll där du blir en viktig del av flygplatsen. Hos oss får du arbeta i en spännande miljö med högt tempo, trevliga kollegor och daglig kontakt med resenärer från hela världen. Du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bidra till att varje resa börjar och slutar på bästa sätt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Jäderlund på johan.jaderlund@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 13 november, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett deltidsjobb.
Swedavia AB
9580923