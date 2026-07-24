Terminalarbete natt
RB Logistik i Växjö AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-07-24
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Heltidstjänst lager/terminal natt.
Nu söker RB Logistik i Växjö AB efter en ny medarbetare på lager/terminal.
Arbetstid: Kväll/Natt
Behörigheter: Truckkort, C/CE behörighet är meriterande!
Arbetsuppgifter: Plock, Rangering, truck körning, lastning och lossning av RBs egna bilar samt externa.
Arbetet kommer variera och innehålla allt från rangering/plock av gods på burar och pall i våra uppdrag till truck körning och lastning/lossning av gods.
Du kommer arbeta i ett arbetslag på ca 6st personer.
Arbetet kräver att du är noggrann samt effektiv, att du fungerar bra i grupp, ambitiös att göra ett väl utfört jobb och klara av att jobba fysiskt. Har du också C eller CE behörighet är det väldigt meriterande!Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
RB Logistik i Växjö AB är ett lokalt företag i Växjö med anor från 1996. Vi har växt från ett litet åkeri med 4-5 bilar till ett logistik företag med över 70st anställda.
Vårt mål är att alltid vara första valet för våra kunder genom att erbjuda säkra tjänster med hög kvalité och samtidigt vara en riktigt bra arbetsplats för våra medarbetare.
Är du intresserad av tjänsten? Kontakta oss för att boka in ett samtal! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: Erik@rblogistik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV och ditt namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RB Logistik i Växjö AB
(org.nr 556529-8642)
Nylandavägen 2 (visa karta
)
352 50 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011173