Terminalarbete - Behovsanställning
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-23
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Universitetsstudent eller har du ett annat arbete på minst 50 % se hit!
Arena personal söker för kunds räkning flitig extrapersonal för terminalarbete.
Arbetsuppgifterna på terminal innefattar paketsortering efter postnummer. Arbetstiderna är måndag-fredag 15.00-20.00 ibland 13.00-20.00 (kan förekomma övertid), 3-5 dagar per vecka.
Det är krav på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Detta kan innefattas av studier eller ett annat arbete. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer EJ behandlas. Från Arena Personals sida ses helst att du har möjlighet att arbeta i snitt minst 3 vardagar i veckan.
Din profil Vi ser gärna att du är en framåt och arbetsvillig person som inte är rädd för att ta i. Du behöver fungera i grupp men samtidigt ha förmågan att vara självständig i ditt arbete. För att passa till tjänsten bör du vara noggrann, effektiv i ditt arbete och driftig. För att få tjänsten krävs även att du är ordningsam och kan vara tydlig i din kommunikation med konsultchefen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8116187-2113861". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Barnarpsgatan 36 (visa karta
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553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10010370