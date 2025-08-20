Terminalarbetare Veddesta, Tidsbegränsad anställning
PostNord Sverige AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2025-08-20
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & vi & jobbet
PostNord är alltid i rörelse. Gods, paket och försändelser sorteras, packas och skickas för att nå en väntande destination. Dagens förväntningar på leveranser är höga och här är du som terminalarbetare en viktig del för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans hjälps vi åt för att leverera en hållbar och pålitlig kedja av eviga leveranser.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 41-57%. Anställningen startar omgående och pågår fram till och med vecka 3 2026. Arbetsdagar och arbetstider varierar beroende på överenskommelse. Dina arbetstider kommer att vara förlagda ca 17:00-21:20 alternativt 12:30 till 21:20, mellan måndag till fredag.
Terminalen ligger på Elektronikhöjden 4, 175 43, Järfälla.
Vad du kommer att göra
- Sortera brev, paket eller pall, manuellt eller med hjälp av maskin
- Arbeta med inleverans/utleverans
Vem du är
- Självständig: En del av jobbet gör du ensam, men teamkänslan är viktig.
- Inre lugn: Många saker samtidigt kan vara stressande, men behöver inte vara det.
- Strukturerad: Kunder är beroende av sina leveranser. Ditt ansvar matchar deras förväntningar.
- Positiv & orädd: Dela dina tankar och bidra till förbättring. Mångfald av människor och idéer gör oss bättre.
- God styrka och rörlighet: Du ser fram emot ett fysiskt aktivt arbete.
- Lagspelare: Kan inte nog poängteras. Samarbete vinner alltid i längden.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
- Samarbetsförmåga och laganda
- Flexibilitet och positiv attityd
- Svenska i tal och skrift
- Gymnasieexamen
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV. Se till att ha betyg redo från gymnasiet alternativ från högre utbildning när du påbörjar ansökan, dessa ska laddas upp i din ansökan och är viktigt för att du ska kunna gå vidare i processen. Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För Fackliga kontaktpersoner se Facklig kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
