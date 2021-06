Terminalarbetare (Västerås) - Budbee AB - Lagerjobb i Västerås

Budbee AB / Lagerjobb / Västerås2021-06-28About usAt Budbee we are obsessed with fueling e-commerce growth. We offer groundbreaking last-mile solutions for the e-commerce industry, and even though it's pretty advanced stuff, it is all about having the right people on board!Since April 2018 Budbee is backed by the prestigious investor Kinnevik. Other major investors are Stena Sessan, H&M Co:Lab and AMF. Up until now we have raised over 90 MEUR in total, and today we are already doing millions of home and box deliveries each year, operating in Sweden, Netherlands, Finland and Denmark. Since we are growing incredibly fast with new markets or products being added pretty much every month, we are not looking for the average Joe. The right people for us are people who love change and challenges and at the same time have an inner drive to get things done. By joining us in this journey you are also becoming a part of the Budbee family.We are aware that our operations impact the world around us. That is why we have offset our carbon emissions right from the very first Budbee delivery, with the help of ZeroMission. The need to take extra care of our planet affects every decision we make, however big or small it may be.Everyone has heard about tech, or even fintech or medtech... Join us and be a part of the latest and greatest - Logtech!Om rollenBudbee expanderar och vi söker nu terminalarbetare till vår nya terminal i Västerås. Vi letar personer som motiveras av möjligheten att få sätta upp en ny terminalverksamhet från start.Vi söker personer som kan arbeta både dagtid och kvällstid, och arbetstiderna kan även komma att variera från vecka till vecka. I våra terminaler inkommer paket under förmiddagen som skall sorteras och utlevereras samma kväll i Västeråsregionen, men även paket som skall lastas om och skickas till andra städer. Under kvällstid går arbetet ut på att säkra lastningen av kvällens leveranser, ta emot linehaul samt ta hand om sortering. Som terminalarbetare på Budbee har du en viktig roll i att säkerställa så att verksamheten fortskrider under dagtid och kvällstid utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning kring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar. Budbee erbjuder alla medarbetare att växa inom företaget så för rätt person finns det inget tak på hur långt du kan klättra hos oss.2021-06-28Förståelse för Microsoft OfficeGoda datakunskaperLedarskapsförmågaGoda kommunikationsegenskaperSpråkkrav är engelska, både skriftligt och verbaltB-KörkortMeriterande: Truckkort, C-Körkort.Objektiva utvärderingsmetoder Vi på Budbee tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Därav kan du som ansöker till denna roll förvänta sig att tester kommer att skickas till dig inom kort efter att du lämnat in din ansökan för denna roll.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-15Budbee AB5835035