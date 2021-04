Terminalarbetare till UPS kvällssortering - sommaren 2021 - United Parcel Service Sweden AB - Lagerjobb i Göteborg

United Parcel Service Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-06UPS (NYSE:UPS) is a global leader in logistics, offering a broad range of solutions including the transportation of packages and freight, the facilitation of international trade, and the deployment of advanced technology to more efficiently manage the world of business. Headquartered in Atlanta, UPS serves more than 220 countries and territories worldwide. The company can be found on the Web at www.UPS.com and its corporate blog can be found at blog.ups.com. To get UPS news direct, visit www.pressroom.ups.com Terminalarbetare sökes till kvällssorteringen på UPS paketcenter i Göteborg!Huvudsakliga arbetsuppgifterArbetsuppgifterna består av sortering, lastning och scanning av paket och dokument. Arbetet sker från tidig eftermiddag till kväll.2021-04-06Vi söker dig som är en glad och positiv lagspelare med ett inre driv. Arbetet sker i högt tempo och det är därför viktigt att du är arbetsvillig, stresstålig och van vid att arbeta under tidspress. Då tunga lyft kan förekomma i arbetet är det viktigt att du har god fysik. Viss dataadministration förekommer, god datorvana och ett öga för detaljer ses därför som meriterande. Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska.Deltid måndag-fredag, 16.30-21.00Tidsbegränsad anställning från maj till augusti 2021.Lön och villkor enligt Kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet.Då vi är ett säkerhetsklassat företag kommer vi begära in utdrag ur belastningsregistret.Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23United Parcel Service Sweden AB5673526