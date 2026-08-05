Terminalarbetare till kund i Jönköping!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som terminalarbetare arbetar du i en terminal där det inkommer tusentals paket som skall levereras till kunder. Arbetet består av både maskinell och manuell sortering i olika grad och beror på var du arbetar. Du säkerställer att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell. Arbetet passar dig som studerar på minst 50%, alternativt har ett annat jobb på minst 50%. Arbetet är förlagt under kvällar och nätter, oftast 23.55-03.00.Dina arbetsuppgifter
• Sortering - Scanning - Plockning
Profil & bakgrund
Som terminalarbetare trivs du med ett tempofyllt, ansvarsfullt och utmanande arbete. Arbetet innehåller en hel del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att du behöver en god fysik. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt – Vi förväntar oss god service och hög kvalitet. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar. Du förväntas kunna arbeta ungefär 3 dagar i veckan, måndag - fredag. Arbetstiderna kan variera och är flexibla
Körkort samt tillgång till egen bil
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Goda datorkunskaper
Meriterande Erfarenhet av terminalarbete sedan tidigare. Truckkort
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7838601-2131724". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Kyrkogatan (visa karta
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553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10022696