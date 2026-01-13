Terminalarbetare till DHL i Umeå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Umeå
2026-01-13
Tycker du om att arbeta praktiskt och söker ett fartfyllt och utvecklande extrajobb på deltid med fasta tider? Vi söker nu en glad och engagerad terminalarbetare till DHL i Umeå för en schemalagd morgonrad!
Vill du vara en viktig del i logistikkedjan och bidra till att varje paket når sin destination? Som terminalarbetare hos DHL är du länken mellan människor och företag, där du gör vardagen enklare för både privatpersoner och företag runt om i Sverige. Du arbetar i en aktiv miljö där du tillsammans med kollegor ser till att gods och paket hanteras smidigt och effektivt.
I denna roll arbetar du deltid måndag till fredag på morgonen mellan 05:00-09:30.
Tjänsten startar med introduktion under februari och är tänkt att pågå under en längre period, troligtvis fram till början av eller en bit in i sommaren. Det finns även möjlighet att du blir aktuell för sommarjobb på heltid under sommaren, där truckkort då är ett krav.
I rollen som terminalarbetare utför du arbetsuppgifter som bidrar till att det dagliga flödet fungerar som det ska.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Sortering av gods och paket
• Lastning och lossning
• Truckkörning (i förekommande fall)
Du får en gedigen introduktion inför uppdragets start för att känna dig trygg och väl förberedd i dina arbetsuppgifter.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier eller arbete, intyg krävs) och som trivs med ett fysiskt arbete. Du har grundläggande datavana och arbetar noggrant, effektivt och ansvarsfullt. Som person är du engagerad, flexibel och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du tar eget ansvar. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och representerar DHL och StudentConsulting på ett professionellt sätt.

Publiceringsdatum: 2026-01-13

Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %
Meriterande:
• Truckkort
• B-körkort
Observera att truckkort är ett krav vid eventuell övergång till sommarjobb på heltid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Spårvägen 26 B (visa karta
)
901 31 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9682403