Terminalarbetare till Dhl Freight i Sundsvall
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sundsvall Visa alla lagerjobb i Sundsvall
2026-02-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sundsvall
Vi söker dig som arbetar eller studerar på minst 50%? Flexibel och är öppen för både dagpass och nattpass, och har truckkort.
Som terminalarbetare hos Dhl Freight så kommer du vara en viktig medarbetare i teamet. Ni är flera kollegor som tar hand om allt inkommande och utgående gods under natten samt sortering/förflyttning av pall till rätt linje.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat truckkörning, hantering av gods och paket,
Arbetet pågår dygnet runt både dag och natt och du bör kunna arbeta samtliga pass.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Dhl Freight. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal.
Du som söker är student på minst 50% med minst 1 år kvar på dina studier, med fördel längre, alternativt har du ett annat deltidsjobb på minst 50% som passar med arbetstiderna ovanför.
Som bemanningskonsult hos oss på Student Consulting så har du alltid din konsultchef nära till hands för frågor eller funderingar, samt en trygg anställning och arbetsplats. Du väljer själv hur många pass du har möjlighet att ta genom att registrera din tillgänglighet i vår app, varpå vi bokar ut dig. Vi vill att du ska kunna jobba minst 2-3 pass i veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar ett fysiskt arbete och har lite arbetserfarenhet, gärna inom liknande uppgifter. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig fram till sommaren 2026, som kortast.
Du som söker har truckkort som du kan uppvisa samt erfarenhet från körning av truck.
Truckkort,A2/B1
Lättlärd och stresstålig
Hög arbetsmoral och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
Behärskar svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska
Flexibel och är öppen för både dagpass och nattpass.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Förmansvägen 9 A (visa karta
)
857 53 SUNDSVALL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
