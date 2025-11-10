Terminalarbetare till Dhl Freight i Östersund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Östersund
2025-11-10


Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs i att arbeta i ett högt tempo? Är du arbetsvillig och flexibel i ditt arbete? Då kan tjänsten som Terminalarbetare vara något för dig! Start omgående heltid.

Som terminalarbetare hos Dhl Freight så kommer du vara en viktig medarbetare i teamet. Ni är flera kollegor som tar hand om allt inkommande och utgående gods under dagen samt sortering/förflyttning av pall till rätt linje.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat truckkörning, hantering av gods och paket,
Arbetet pågår dygnet runt både dag och natt.

Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Dhl Freight. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal.

Tjänsten är tilltänkt att starta omgående där arbetstiderna är förlagda måndag-fredag heltid 05:00-14:00.Vi ser gärna att du som söker kan arbeta heltid fram till sista dec med möjlighet att få förlängt 2026.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som gillar ett fysiskt arbete och har lite arbetserfarenhet, gärna inom liknande uppgifter.
Du som söker har truckkort som du kan uppvisa samt erfarenhet från körning av truck.

• Truckkort,A2/B1
• Lättlärd och stresstålig
• Hög arbetsmoral och ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete
• Tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
• Behärskar svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansöknin

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Sista dag att ansöka är 2025-11-11

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Trådvägen 6 (visa karta)
831 52  ÖSTERSUND

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Mathias Månsson
sundsvall.gavle@studentconsulting.com

Jobbnummer
9596883

