Terminalarbetare till Dhl Freight i Östersund
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Östersund Visa alla lagerjobb i Östersund
2025-11-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Östersund
, Åre
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs i att arbeta i ett högt tempo? Är du arbetsvillig och flexibel i ditt arbete? Då kan tjänsten som Terminalarbetare vara något för dig! Start omgående heltid.
Som terminalarbetare hos Dhl Freight så kommer du vara en viktig medarbetare i teamet. Ni är flera kollegor som tar hand om allt inkommande och utgående gods under dagen samt sortering/förflyttning av pall till rätt linje.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat truckkörning, hantering av gods och paket,
Arbetet pågår dygnet runt både dag och natt.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Dhl Freight. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal.
Tjänsten är tilltänkt att starta omgående där arbetstiderna är förlagda måndag-fredag heltid 05:00-14:00.Vi ser gärna att du som söker kan arbeta heltid fram till sista dec med möjlighet att få förlängt 2026.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar ett fysiskt arbete och har lite arbetserfarenhet, gärna inom liknande uppgifter.
Du som söker har truckkort som du kan uppvisa samt erfarenhet från körning av truck.
• Truckkort,A2/B1
• Lättlärd och stresstålig
• Hög arbetsmoral och ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete
• Tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
• Behärskar svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansöknin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Trådvägen 6 (visa karta
)
831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9596883