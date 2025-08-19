Terminalarbetare till Dhl Freight i Luleå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Luleå
2025-08-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
Är du studerande eller arbetar minst 50%? Söker du efter ett fysiskt extrajobb i ett härligt team? Då kan detta vara något för dig!
Som terminalarbetare hos Dhl Freight så kommer du vara en viktig medarbetare i teamet. Ni är flera kollegor som tar hand om allt inkommande och utgående gods samt sortering/förflyttning av pall till rätt linje.
I dina arbetsuppgifter ingår hantering av gods och paket. Det finns även möjlighet att lära sig fler arbetsuppgifter.
Arbetet pågår främst vardagar där de flesta arbetspassen är 13.30-16.30. Kommer även finnas vissa dagar som är arbete 07-16.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Dhl Freight. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal.
Du som söker är student på minst 50% med minst 1 år kvar på dina studier, med fördel längre, alternativt har du ett annat deltidsjobb på minst 50% som passar med arbetstiderna ovanför.
Som bemanningskonsult hos oss på Student Consulting så har du alltid din konsultchef nära till hands för frågor eller funderingar, samt en trygg anställning och arbetsplats. Du väljer själv hur många pass du har möjlighet att ta genom att registrera din tillgänglighet i vår app, varpå vi bokar ut dig. Vi vill att du ska kunna jobba minst 1-2 pass i veckan
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar ett fysiskt arbete och har lite arbetserfarenhet, gärna inom liknande uppgifter.
Du bör:
• Vara lättlärd och stresstålig
• Ha hög arbetsmoral och ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete
• Ha tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
• Behärska svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska
• Vara flexibel då det kan komma in pass med kort varsel
Det är även meriterande om du har truckkort.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt. Emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9465040