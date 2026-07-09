Terminalarbetare sökes till sortering i Halmstad!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade och effektiva terminalarbetare till sortering för behovsanställning i Halmstad med omgående start.
Det här är en tjänst för dig som trivs med ett aktivt och fysiskt arbete där noggrannhet, effektivitet och samarbete står i fokus. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att det dagliga logistikflödet fungerar smidigt och enligt plan.
Som terminalarbetare ansvarar du för att ta emot, flytta och sortera gods utifrån destination, försändelsetyp och andra instruktioner. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver att du arbetar strukturerat och bibehåller hög kvalitet under hela arbetspasset.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
• Sortering av inkommande och utgående gods
• Förflyttning av gods inom terminalområdet
• Lastning och lossning vid behov
• Kontroll och märkning av gods
• Bidra till ordning och struktur på arbetsplatsen
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt logistikflöde
Om tjänsten
• Placeringsort: Halmstad
• Omfattning: Behovsanställning (du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %)
• Arbetstid: Dag, kväll och natt
• Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt och aktivt arbete i högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett gott ordningssinne. Som person är du pålitlig, flexibel och har en positiv inställning. Du arbetar lika bra självständigt som i team och hjälper gärna till där behov finns.
Meriterande
• Erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete
• Truckkort A1–A4 och B1–B4
• Erfarenhet av motviktstruck
• Erfarenhet av godshantering eller sorteringsarbete
• Goda kunskaper i svenska
• B-körkort
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag för att bli en del av vår kandidatpool för kommande behov i Halmstad. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9998175