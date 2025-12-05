Terminalarbetare sökes till Södertälje
Aura Personal AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2025-12-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om Arbetsplatsen:
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och arbeta i en stimulerande miljö?
Företaget är ett globalt ledande logistik- och transportorganisation som söker nu flertals engagerade och erfarna truckförare till sin terminal i Södertälje. Om du har erfarenhet av att köra truck(A2-ledstaplare) och trivs med att arbeta i en logistikmiljö, är detta en spännande möjlighet för dig att ta nästa steg i din karriär! Publiceringsdatum2025-12-05Om tjänsten
Roll: Lagerarbetare/Truckförare
Omfattning: Behovsanställning
Arbetstider: Dag, kväll & natt
Tillträde: Omgående
Arbetsuppgifter:
Du kommer att vara en del av ett team som hanterar inkommande och utgående varor, säkerställer effektiv lagerhantering och snabb leverans till kunderna. Varje dag möter du nya utmaningar och får möjlighet att använda din skicklighet och noggrannhet för att säkerställa att alla varor hanteras och distribueras på ett säkert och effektivt sätt. Med möjligheten att arbeta med moderna logistiksystem och en dedikerad grupp kollegor får du en stimulerande och givande arbetsupplevelse. Här ingår dessutom truck körning mest av A2 ledstaplare och ibland B1 motviktstruck.
Om dig:
• Flytande svenska, tal och skrift
• God fysik och flexibilitet med arbetstider
• Truckkort med erfarenhet utav ledstaplare(A2)
• B-körkort och bil då det inte finns goda bussförbindelser
• Du MÅSTE ha en annan huvudsaklig sysselsättning för att vara kvalificerad för tjänsten. DVS antingen studerande eller arbetande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se Arbetsplats
Aura Personal Kontakt
Kawa kawa.aslan@aurapersonal.se Jobbnummer
9631886