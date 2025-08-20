Terminalarbetare sökes i Södertälje
2025-08-20
INSTABEE SÖDERTÄLJE TERMINALARBETARE (DELTID)
Instabee Södertälje behöver förstärka sin arbetsstyrka och söker duktiga terminalarbetare till sin terminal.
UPPDRAGSBESKRIVNING
Som terminalarbetare arbetar du i Instabees terminal där det inkommer tusentals paket som skall lastas om, sorteras och skickas ut för leverans. Arbetet består av både maskinell och manuell sortering i olika grad och beror på var du arbetar. Häri ligger att säkerställa att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell. Arbetet passar dig som studerar på minst 50%, alternativt har ett annat jobb på minst 50%.
OBS! I denna tjänst kan komma att behöva hantera lådor med alkohol.
Sortering - Plockning - Packning
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Som terminalarbetare trivs du med ett tempofyllt, ansvarsfullt och utmanande arbete. Arbetet innehåller en hel del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att god fysik är en förutsättning. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt - Budbee förväntar sig god service och hög kvalitet. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar.
ARBETSTID
Du förväntas kunna jobba ca 4 dagar/vecka måndag - fredag. Arbetstiderna är flexibla och varierar mellan 06:00-12:00, 12:00-15:00 och 15:00-00:00. Helgarbete förekommer.
OBS! Du behöver ha tillgång till bil för att kunna ta dig till terminalen.
KRAV
Du måste ha fyllt 18 år
B-körkort
God förståelse för Microsoft Office
Goda datakunskaper
Stark lagspelare
God fysik
Svenska eller engelska (skriftligt och verbalt)
Du är studerande eller har annan sysselsättning (annat jobb) på minst 50%
Bakgrundskontroll - Nolltolerans mot förekommande i brottsregister
MERITERANDE
Truckkort
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är en visstidsanställning (vid behov) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
151 66 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Instabee Sweden AB Jobbnummer
