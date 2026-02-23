Terminalarbetare sökes i Kallhäll
2026-02-23
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och arbeta i en stimulerande miljö?
Företaget är ett globalt ledande logistik- och transportorganisation som söker nu flertals engagerade och erfarna truckförare till sin terminal i Kallhäll. Om du trivs med att arbeta i en logistikmiljö, är detta en spännande möjlighet för dig att ta nästa steg i din karriär!
Om tjänsten:
Lagerarbetare/Truckförare
Omfattning: Behovsanställning
Arbetstider: Dag, kväll & helger
Tillträde: Omgående
Du kommer att vara en del av ett team som hanterar inkommande och utgående varor, säkerställer effektiv lagerhantering och snabb leverans till kunderna. Varje dag möter du nya utmaningar och får möjlighet att använda din skicklighet och noggrannhet för att säkerställa att alla varor hanteras och distribueras på ett säkert och effektivt sätt. Med möjligheten att arbeta med moderna logistiksystem och en dedikerad grupp kollegor får du en stimulerande och givande arbetsupplevelse.
Om dig:
Flytande svenska, tal och skrift
God fysik och flexibilitet med arbetstider
Du MÅSTE ha en annan huvudsaklig sysselsättning för att vara kvalificerad för tjänsten. DVS antingen studerande eller arbetande. Så ansöker du
