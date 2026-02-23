Terminalarbetare sökes för heltidsuppdrag i Falköping
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Falköping
2026-02-23
Vill du ha ett fartfyllt arbete där du är en viktig del av logistikkedjan mellan Göteborgs hamn och resten av Sverige? Nu söker vi drivna terminalarbetare till en växande och expansiv verksamhet i Falköping!
Vår kund driver en pulserande och expansiv terminalverksamhet där ett kontinuerligt flöde av gods hanteras varje dag. Transporterna går med tåg till och från Göteborgs hamn och vidare ut i landet via både tåg och lastbil. Nu befinner de sig i en spännande tillväxtfas och söker flera terminalarbetare till sitt team i Falköping.
Som terminalarbetare har du en viktig och ansvarsfull roll i verksamheten. Du arbetar med att på ett säkert, effektivt och strukturerat sätt hantera och förflytta gods inom terminalområdet. Du blir en del av ett sammansvetsat team där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål och säkerställer att logistikkedjan fungerar smidigt.
Arbetsuppgifterna innefattar truckkörning, lastning och lossning av gods samt hantering av större maskiner. Du arbetar även i kundens affärssystem Hogia, där du registrerar och administrerar information för att säkerställa korrekt placering och hämtning av containrar.
Eftersom truckkörning är en central del av tjänsten söker vi dig som har truckkort A+B och god truckvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra motviktstruck, större truckar, hjullastare eller andra maskiner.
Tjänsten startar omgående eller enligt överenskommelse och pågår under sommaren. Vi ser därför att du är tillgänglig för arbete under större delen av sommaren. Arbetstiderna är varierande och förlagda både dag- och kvällstid.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund i Falköping.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en tempofylld arbetsmiljö och som motiveras av att arbeta praktiskt och lösningsorienterat. Du är självgående, ansvarstagande och stresstålig, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du arbetar alltid med säkerheten i fokus och bidrar aktivt till en trygg arbetsmiljö för både kollegor och kunder.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har truckvana och giltigt truckkort A+B. Du behöver även kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Hos vår kund får du möjlighet att bli en del av en växande verksamhet med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. Låter detta som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Energigatan 15 (visa karta
)
FALKÖPING
StudentConsulting
Hana Kelmendi
jonkoping@studentconsulting.com
9759132