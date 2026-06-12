Terminalarbetare/Rotebro
Aleja AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2026-06-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleja AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet. Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning. För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete.
Gillar du att arbeta under högt tempo, under extrema förhållanden? Tycker du om att pressa dig själv, utforska dina gränser och växa både psykiskt och fysiskt?
Nu ökar trycket inom den spännande, expansiva branschen där gods förflyttas från ett ställe till ett annat.
Vi behöver nu till en kund belägen i Bro ett antal terminalarbetare för att hantera den ökade efterfrågan på snabbtänkt, lättlärd och entusiastisk personal som vårt härliga gäng utgör.
Bland arbetsuppgifterna förekommer tunga lyft och sortering under högt tempo med extremt låg tillåten felmarginal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: personal@aleja.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
192 76 SOLLENTUNA Arbetsplats
aleja ab Jobbnummer
9960781