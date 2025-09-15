Terminalarbetare och Budbilschaufför sökes i Jönköping
2025-09-15
TERMINALARBETARE OCH BUDBILSCHAUFFÖR INSTABEE JÖNKÖPING (DELTID)
Instabee Jönköping behöver förstärka sin arbetsstyrka och söker just nu duktiga terminalarbetare och chaufförer till sin terminal
OM INSTABEE
Instabee är ett tech/logistik företag som vill förändra branschen för en smartare och fossilfri framtid. Det ska vara okrångligt att handla på nätet och därför erbjuder Instabee ett snabbt och smidigt leveransalternativ, allt för att göra vardagen enklare. Instabox startade i Stockholm 2015 och finns nu runt om i Norden samt Tyskland.
UPPDRAGSBESKRIVNING
Som terminalarbetare arbetar du i Instabees terminal där det inkommer tusentals paket som skall lastas om, sorteras och skickas ut för leverans. Arbetet består av både maskinell och manuell sortering i olika grad och beror på var du arbetar. Häri ligger att säkerställa att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell. Arbetet passar dig som studerar på minst 50%, alternativt har ett annat jobb på minst 50%.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Packning - Plockning - Sortering - Budbilskörning
OBS! Notera att du i denna tjänst kommer att behöva hantera även lådor med alkohol.
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Som terminalarbetare trivs du med ett tempofyllt, ansvarsfullt och utmanande arbete. Arbetet innehåller en hel del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att god fysik är en förutsättning. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt - Instabee förväntar sig god service och hög kvalitet. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar.
ARBETSTID
Du förväntas kunna jobba ca 3 dagar/vecka måndag - fredag där arbetstiderna varierar mellan kl. 06:30-11:00 och 07:00-16:00. Helgarbete kan förekomma.
OBS! Du behöver ha tillgång till egen bil för att kunna ta dig till terminalen.
KRAV
Du måste ha fyllt 18 år
B-körkort
God förståelse för Microsoft Office
Goda datorkunskaper
Stark lagspelare
God fysik
Goda språkkunskaper i svenska (skriftligt och verbalt)
Du är studerande eller har annan sysselsättning (annat jobb) på minst 50%
Bakgrundskontroll - Nolltolerans mot förekommande i brottsregister
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbete
Truckkort
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är en visstidsanställning (deltid vid behov) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Flexio Work AB
(org.nr 559215-2481)
556 50 JÖNKÖPING Arbetsplats
Instabee Sweden AB Jobbnummer
9508120