Terminalarbetare med administrativt ansvar
Är du en snabbtänkt problemlösare som trivs i högt tempo och att jobba natt? Har du erfarenhet av fysiskt arbete där noggrannhet, struktur och tempo är avgörande, och trivs du med att kombinera praktiska uppgifter med administrativt ansvar? Då kan det här vara din nästa utmaning.
DANX fortsätter att expandera och vi behöver nu stärka vårt team i Göteborg med en engagerad och kommunikativ medarbetare som vill bidra till att vår distribution fungerar som planerat, samt att våra kunder och mottagare alltid är uppdaterade om sina leveranser. I rollen som Onsite arbetar du både operativt och administrativt. Du har ansvar för att stötta den dagliga verksamheten, följa upp leveranser och agera som trafikledningens ögon och öron på plats. Tjänsten kräver att du har förmågan att växla mellan fysiskt arbete och systemhantering, att du trivs i en miljö med högt tempo och att du har viljan att utvecklas tillsammans med oss.
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann, lösningsorienterad och van vid att hantera flera arbetsrutiner samtidigt. Du kommer att vara en central del i teamet på terminalen, där du tillsammans med kollegor och chaufförer arbetar för att effektivisera, underlätta och säkra kvaliteten i hela flödet. Samtidigt förväntas du ta eget ansvar, arbeta strukturerat och driva förbättringar som utvecklar både din egen roll och vår verksamhet. Vi söker dig som har energi, vilja och ambition att växa i takt med oss.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är;
Kontinuerlig kontakt via telefon och mejl med trafikledare och övriga terminaler för proaktivt arbete gällande distributionsbilar och flyggods.
Avstämning av lokala rutter med chaufförer.
Administrativt arbete - Dokumentation och rapportering mellan interna funktioner.
Tids- och kvalitetssäkra att vi håller deadlines.
Säkerställa kvalité i hantering av gods.
Strukturering av uppdelning av gods för optimering och effektivisering av distributionen.
Bemärkning av gods/rutter i våra interna IT system.
Överlämning och kontinuerlig avstämning med trafikledning via mejl, telefon och interna filer.
Sedvanligt terminalarbete såsom lossning och lastning av bilar.
Kvalifikationer och egenskaper:
Flytande svenska i tal och skrift.
Behärska engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av terminalarbete och/eller i en trafikledarroll.
Baskunskaper kring Sveriges geografi.
Truckkort A+B.
God vana att arbete i IT system.
B körkort.
Meriterande:
Utbildning i ADR 1.3.
Erfarenhet av nattarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (36 timmar/vecka) med sex månaders provanställning.
Arbetstider:
Måndag-torsdag kl 19.15-04.00
Söndag kl 22.45-03.45
Uppstart: Senast 1 augusti.
Under upplärningsperioden kan arbetstiderna förskjutas och resor förekomma.
Skicka din ansökan via formuläret - vi tar inte emot ansökningar via mejl. Rekryteringsprocessen kan ta något längre tid under sommaren, men vi återkommer till dig löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Danx AB
(org.nr 556723-3118)
Orrekulla Industrigata 26 (visa karta
)
425 36 HISINGS KÄRRA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Danx Carousel Kontakt
Terminalchef
Rickard Pettersson rickard.pettersson@danx.se
9931979