Terminalarbetare Härryda Natt, Tidsbegränsad anställning
PostNord Group AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-07-01
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Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & vi & jobbet
PostNord är alltid i rörelse. Gods, paket och försändelser sorteras, packas och skickas för att nå en väntande destination. Dagens förväntningar på leveranser är höga och här är du som terminalarbetare en viktig del för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans hjälps vi åt för att leverera en hållbar och pålitlig kedja av eviga leveranser.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 75%. Anställningen startar omgående och pågår fram till och med vecka 40. Dina arbetstider kommer att vara förlagda på nattid, tisdag till lördag inom spannet mellan kl.00:00 till 07:00. Du kommer att utgå från Kurirvägen 2, Landvetter.
Vad du kommer att göra
Sortera brev, paket eller pall, manuellt eller med hjälp av maskin
Arbeta med inleverans/utleverans
Vem du är
Självständig: En del av jobbet gör du ensam, men teamkänslan är viktig.
Inre lugn: Många saker samtidigt kan vara stressande, men behöver inte vara det.
Strukturerad: Kunder är beroende av sina leveranser. Ditt ansvar matchar deras förväntningar.
Positiv & orädd: Dela dina tankar och bidra till förbättring. Mångfald av människor och idéer gör oss bättre.
God styrka och rörlighet: Du ser fram emot ett fysiskt aktivt arbete.
Lagspelare: Kan inte nog poängteras. Samarbete vinner alltid i längden.
Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
Samarbetsförmåga och laganda
Flexibilitet och positiv attityd
Svenska i tal och skrift
Gymnasieexamen
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord – ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu". Dina betyg från gymnasiet eller högre utbildning ska laddas upp i din ansökan, så se till att ha dessa redo innan du sätter igång. AI kan vara ett bra stöd när du skriver din ansökan – men glöm inte att det är din personlighet som gör skillnaden! Låt din ansökan spegla vem du är och vad som gör dig unik.
I den här rekryteringen använder vi oss bland annat av referenstagning och vi kommer att titta på ditt utdrag ur belastningsregistret. Men först kommer vi kika på din ansökan i förhållande till grundkraven för rollen.
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Här hittar du våra vanligaste frågor och svar: postnord.se/om-oss/karriar/fragor-och-svar/. Om du inte hittar det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.För fackliga kontaktpersoner se group.postnord.com/sv/careers/facklig-kontakt/.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
438 91 LANDVETTER Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9988040